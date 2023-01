”Cinq douilles de balles ont été retrouvées devant la maison” où une enfant de 11 ans a été tuée ce lundi soir à Merksem. Le monde politique a réagi ce mardi avec stupeur à la mort de la jeune fille.

Les 6 magasins Makro déclarés en faillite ce mardi, 1.400 emplois à la trappe

Makro et ses six magasins ont été déclarés en faillite ce mardi 10 janvier 2023, 1.400 emplois seront perdus selon une source syndicale.

Le Belge Olivier Vandecasteele condamné à 28 ans de prison et 74 coups de fouet en Iran

Arrêté en février dernier en Iran, l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele a été condamné par le régime iranien à 28 ans de prison et 74 coups de fouets, selon les informations rapportées ce mardi 10 janvier 2023 par l’agence de presse Reuters.

Arlon : gros déploiement policier pour retrouver Lucia Alexandroae

Une vaste opération de police est en cours, depuis ce mardi matin, à Sterpenich, à proximité du domicile familial de Lucia Alexandroae, une jeune dame âgée de 31 ans, portée disparue depuis le 6 décembre dernier. Le mari de Lucia Alexandroae aurait été interpellé.

Une valise suspecte place Théodore Gobert à Liège: un périmètre d’exclusion établi

En raison de la présence d’une valise suspecte place Théodore Gobert découverte vers 14h25, un périmètre d’exclusion (véhicules et piétons) a été établi par les services de police, indique la zone de police de Liège ce mardi après-midi. “Il inclut les rues Puits-en Sock et Louis Jamme ainsi que le quai de la Dérivation et le Pont d’Amercoeur”.