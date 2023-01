Des coups de fouets pour « trafic de devises » : le jugement « délirant » contre Olivier Vandecasteele

De la peine infligée à l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele, retenu prisonnier en Iran depuis la fin février 2022, on pensait connaître le nombre d’années (28 ans), et on subodorait le motif (espionnage, confirmé depuis). L’on apprenait ce mardi que la peine de prison se monte en fait à 40 ans et est assortie de 74 coups de fouets. Et que le Belge fut également "jugé" pour avoir prétendument espionné pour le compte d’agents étrangers, notamment des États-Unis.