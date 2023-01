Cocaïne: triste record pour les douanes belges (vidéo)

©Mathieu Golinvaux

En Belgique, la poudre blanche débarque surtout en provenance d’Amérique du Sud et principalement de Colombie, d’Équateur et du Panama. "Nous collaborons avec les différents pays là-bas, ce qui a permis d’intercepter plus de 70 tonnes de cocaïne avant même que le bateau ne lâche les amarres ", se réjouit toutefois l’administrateur général.

Tout mouvement suspect repéré à Rotterdam ou toute nouvelle forme de technologie de dissimulation découverte à Anvers peut faire progresser les deux ports.

Désormais, les douaniers belges collaborent également avec leurs voisins hollandais et le tout proche port de Rotterdam. "Tout mouvement suspect repéré à Rotterdam ou toute nouvelle forme de technologie de dissimulation découverte à Anvers peut faire progresser les deux ports. L’échange d’informations et d’expertise est le cœur battant de notre coopération ", a souligné le vice-Premier ministre et ministre des Finances belge, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, Vincent Van Peteghem.

©Mathieu Golinvaux

11 millions de conteneurs

La Belgique et la Hollande ont annoncé ce mardi que les deux pays allaient encore intensifier leur travail contre le trafic de drogue. À Anvers, ce sont 108 nouveaux douaniers qui vont dans ce cadre être recrutés, alors que l’achat de cinq nouveaux scanners mobiles est également annoncé. "Il y a 11 millions de conteneurs qui entrent et qui sortent chaque année dans le port d’Anvers, reprend Kristian Vanderwaeren. Ils ne proviennent évidemment pas tous d’Amérique du sud, mais il y en a quand même quelques millions. Et nous ne pouvons pas nous focaliser uniquement sur ceux-là parce qu’alors les trafiquants les feront transiter par ailleurs pour nous berner. À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas les vérifier tous. C’est pour cela que la douane belge ne peut pas arrêter toute la cocaïne."

Car si 110 tonnes de cocaïne ont été détruites en 2022, il y en a encore énormément qui échappent aux contrôles. Ces derniers mois, en tentant notamment de kidnapper le ministre belge de la Justice, les trafiquants de drogue ont démontré leur puissance. Lundi, une fillette de 11 ans a été tuée à Anvers dans ce qui semble être un règlement de compte ou des intimidations entre trafiquants de drogue. "Il ne faut en effet pas se voiler la face, termine le douanier en chef. On a saisi 110 tonnes de cocaïnes en Belgique l’an dernier, mais il y a malgré tout suffisamment de cocaïne disponible sur les marchés belges, français ou hollandais. On sait le dire parce qu’on a observé qu’à la vente, le prix de la cocaïne n’augmente pas, au contraire, il diminue même. En d’autres mots, nous faisons un très bon travail, mais il reste énormément de cocaïne qui rentre sur le marché européen. "

Il y a malgré tout suffisamment de cocaïne disponible sur les marchés belges, français ou hollandais. On sait le dire parce qu’on a observé qu’à la vente, le prix de la cocaïne n’augmente pas, au contraire, il diminue même.

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux