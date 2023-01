Un Rochefortois expliquait que tous les ans, à pareille époque, il reçoit la visite, comme tous les autres habitants d’ailleurs, d’un duo d’agents chargés de la collecte des déchets. Là, pas de camion et pas de pas de course, mais un large sourire. Les citoyens rochefortois savent que ces hommes passent chercher leur petite dringuelle de Nouvel An.

Des us et coutumes complètement différents chez Idélux Environnement. Ainsi, apprend-on du responsable logistique des recyparcs de la province de Luxembourg, que les étrennes sont interdites.

RÉGIONS | 132 500 visiteurs au Bastogne War Museum en 2022

Au moment de débuter une nouvelle année, certains opérateurs sont déjà en mesure de dresser un bilan. C’est le cas du Bastogne War Museum où les chiffres sont jugés bons. "La fréquentation de 2022 a été de 132 500 visiteurs, soit une belle augmentation par rapport à 2021 avec alors 110 000 visiteurs, explique François Collard, Event Coordinator au Bastogne War Museum. L’année qui s‘achève était aussi la première sans restrictions liées aux contraintes sanitaires avec des jauges à devoir respecter."

L’année 2022 a aussi vu le retour des visiteurs étrangers en plus grand nombre que les visiteurs belges.

RÉGIONS | Condroz namurois : toujours plus d’éoliennes, un nouveau projet de parc sur Ciney et Yvoir

Lundi, une enquête publique a démarré, elle concerne un nouveau projet de parc éolien: soit cinq machines, une sur Ciney et quatre sur Yvoir. Dans les communes de Ciney, Hamois, Yvoir, Assesse et Dinant, on a quasiment un mois pour s’informer.

RÉGIONS | Dimitri Legasse veut rempiler à la tête du PS brabançon wallon

Le PS brabançon wallon présentait ses vœux de Nouvel An ce week-end. 2023 sera une année d’élections internes. Le président Dimitri Legasse sera candidat.

RÉGIONS | Les pièces archéologiques de l’AWaP s’installeront-elles à Suarlée ?

Le centre de conservation et d’étude de l’AWaP qui analyse, traite et répertorie des milliers de pièces archéologiques issues de fouilles sur l’ensemble du territoire wallon pourrait-il s’installer avenue d’Écolys à Suarlée ? C’est possible si l’on en croit la demande de permis d’urbanisme qui a été introduite par l’Immobilière du Fort et qui est soumise actuellement à une enquête publique.

RÉGIONS | La rénovation de la bibliothèque communale de Huy va démarrer

Ils étaient annoncés pour la fin de l’année dernière. Ils n’auront que quelques jours de retard. Les travaux de rénovation de la bibliothèque communale de Huy vont être lancés le 16 janvier. L’arrière de la bibliothèque, qui donne sur le parking aérien du Quadrilatère, est le dernier chancre de ce quartier longtemps abandonné.

Avec le nouveau bâtiment qui a remplacé l’ancien athénée, puis la réfection des deux rues qui le bordent, le quartier est tout de suite plus accueillant, plus sûr aussi. L’arrière de la bibliothèque, un espace clos envahi de végétation, sera donc bientôt en travaux.

CULTURE | « Kaléidoscope », un braquage en morceaux

La mini-série Netflix revisite les braquages dans un style qui rappelle un peu la franchise " Ocean’s ", mais en inventant sa propre grammaire… et en offrant le choix de l’ordre de lecture au spectateur.

CULTURE | Mouscron : Fantine Harduin incarne (enfin) Prométhée à la télévision

C’est ce mercredi soir que le public belge pourra enfin découvrir sur RTL-TVi la série fantastique en six épisodes tournée voici un an. L’actrice mouscronnoise est au cœur de l’intrigue. Elle se confie sur le tournage qui débutait, voici un an déjà, ainsi que sur ses études actuelles aux États-Unis qui prendront fin dans quelques jours.

SPORT | Charleroi: Foley se retire, d’autres offres arrivent

La nouvelle année n’est pas synonyme de fumée blanche à Charleroi. On sait que le Sporting est à la recherche d’un investisseur minoritaire pour grandir économiquement et sportivement. Mais il ne s’agira pas de Bill Foley. Piste privilégiée il y a peu, l’investisseur américain (qui a récemment acheté le club de Premier League de Bournemouth) avait fait une offre concrète et était entré, selon nos informations, en négociations exclusives avec le club carolo.

SPORT | Surprise au Standard : Tapsoba a réintégré le noyau A !

Le 24 juin dernier, le Standard annonçait fièrement la prolongation de contrat d’Abdoul Fessal Tapsoba jusqu’en 2025. "L’international burkinabé s’est progressivement fait une place au sein de notre effectif pro (46 matchs/4 goals/3 assists), grâce notamment à ses qualités de vitesse et de percussion", précisait la communication officielle du club. Freiné par une blessure qui l’a privé de pratiquement toute la préparation estivale, l’attaquant de 21 ans a dû patienter jusqu’à la quatrième journée et le déplacement à Westerlo pour effectuer ses débuts sous Ronny Deila.

Avant d’être écarté en août dernier. Il reçoit une nouvelle chance alors que le club rencontre de gros soucis offensifs.

Et ne manquez pas notre sélection de vidéos:

Anaïs Mallien, 14 ans, championne de karting

La dringuelle du facteur, une tradition qui se perd

En Tanzanie, on attend la pluie

Les communes wallonnes passent au LED