Visite du Panthéon

Sixième femme panthéonisée, Joséphine Baker a rejoint un aréopage essentiellement masculin. Ce livre présente ces " grands hommes " auxquels la patrie française est " reconnaissante ", plus les sortis (Mirabeau, Marat) et ceux dont l’entrée a été actée mais non exécutée (Descartes, Montesquieu). Il renseigne aussi sur l’édifice lui-même (le pendule de Foucault, la croix du Dôme, le fronton) et ses cérémonies. Très instructif.