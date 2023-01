Reprise de Mestdagh par Intermarché: pas de licenciements, beaucoup d’inquiétude

Pas de licenciements

"Cette opération n’engendrera ni fermetures de points de vente Mestdagh, ni pertes d’emplois ou diminutions des avantages sociaux pour le personnel" a rassuré la direction de Mestdagh.

Un tiers des magasins de Mestdagh étaient déjà franchisés. À terme, toutes les enseignes Intermarché by Mestdagh le seront. "C’est un processus qui va prendre du temps" dit le porte-parole. Mais pas des années. "Intermarché a en permanence des personnes qui sont des adhérents potentiels, et qui doivent suivre leur parcours de formation… Le passage à la franchise, c’est la suite de ce processus-là."

Si ce passage à la franchise généralisée provoque l’inquiétude du personnel, c’est que les magasins franchisés dépendent de conventions paritaires moins avantageuses. " La CP 202.01 (NDLR celle des franchisés) entraînerait une réduction de 20 à 25% des conditions salariales ", déplore Myriam Delmée, présidente du Setca.

La CCT 32 bis ne garantit pas tout

La communication de Mestdagh se veut rassurante: les salariés actuels bénéficient d’une convention collective (CCT) 32bis. C’est une reprise des travailleurs transférés aux mêmes conditions que celles octroyées par l’employeur précédent. Cela signifie qu’il y aura les "anciens", avec un meilleur salaire horaire que les nouveaux collègues, engagés après la reprise par un franchisé.

Mais pour les syndicats, ce n’est pas qu’une question de salaire. " Il y a le salaire, le double pécule, les primes de fin d’année… puis il y a des éléments qui viennent du secteur, comme le sursalaire pour les heures tardives, explique Évelyne Zabus, permanente CNE. Le sursalaire existe chez Mestdagh, pas chez Intermarché. Donc concrètement, de quoi s’agit-il quand on dit conserver les conditions salariales ? "

C’est pour déterminer cela que deux nouveaux conseils d’entreprise extraordinaires sont prévus les 12 et 24 janvier. "On va passer en revue tous les avantages extralégaux: les chèques repas, les congés d’ancienneté, etc."

Évelyne Zabus explique: "On nous a déjà dit: “On vous prévient tout de suite, il n’y aura plus d’évolution salariale”. Par exemple, une ancienneté de 5 ans sera conservée, mais le salaire n’évoluera plus, jusqu’à rejoindre les barèmes de la CP 202.01".

Les autres avantages accordés joueront sur la note : "100 € par ci, 100 € par là, cela peut chiffrer." Mais les changements vont plus loin que les questions d’argent: "Dans la CP 202, l’horaire variable est disponible trois semaines auparavant. Dans la CP 202.01, c’est seulement cinq jours. "

Une grosse inquiétude concerne également la représentation des travailleurs. Les petites entités n’ont pas de conseil d’entreprise, parfois pas de CPPT (en deçà de 50 travailleurs) ni même de délégation. Même si un franchisé possède plusieurs magasins, il peut s’agir d’entités différentes. "Intermarché dit qu’il n’y a pas besoin de syndicats. Mais les retours qu’on a en 1re ligne des magasins franchisés nous montrent que le climat social est loin d’être excellent."