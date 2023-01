Qui sera le meilleur danseur belge ? Voici ce qui vous attend dans la nouvelle émission, The Dancer, sur la RTBF (vidéo)

"The Dancer est pour nous un événement, explique Sandrine Roustan, directrice générale du pôle contenus de la RTBF. C’est un format hors-norme. Pour la première fois, on a eu la chance de collaborer avec la VRT pour investir un studio de 1400 m2, devant un public de 650 personnes (le double de The Voice). Nous avons partagé le coût de production, de structure et d’infrastructure."

The Dancer se veut être "la plus grande compétition de danse en Belgique", selon Olivier Auclair, responsable des divertissements de la RTBF. "C’est la deuxième activité sportive la plus pratiquée après le football amateur. Cela représente 180.000 inscrits dans des écoles de danse en Fédération Wallonie Bruxelles. Nous souhaitions donc mettre en avant cet art et le partager avec le public."

«Je veux découvrir des artistes qui s’arrachent la peau et me racontent leur histoire.»

Le concept? Après un premier casting, Héloïse Blanchaert, chroniqueuse du «6-8» de Vivacité accueille les candidats dans la salle de la réception. Installée derrière un bureau, elle s’entretient avec le ou les danseurs, avant de laisser la parole à un proche que l’on aperçoit dans une capsule vidéo. Le ou les candidats empruntent ensuite un couloir avant de se retrouver sur la scène transformée en salle de danse dans laquelle se trouve un miroir sans tain. Juste impressionnant. Derrière celui-ci, se trouvent le public et les trois coaches. À savoir Agustin Galiana (gagnant de la huitième saison de Danse avec les stars, sur TF1, mais aussi acteur de la série Ici tout commence), Laurien Decibel (danseuse et chorégraphe) et Aurel Zola (danseur et chorégraphe spécialisé dans le hip-hop et la danse urbaine qui a déjà travaillé avec Beyoncé ou Rihanna). "Je veux découvrir des artistes qui s’arrachent la peau et me racontent leur histoire", a indiqué Agustin Galiana.

Seul le public présent dans la salle détient tous les pouvoirs de vote. Si le candidat récolte 75% des votes, le miroir s’ouvre, lui permettant d’accéder à la suite de la compétition.

Chaque coach a droit à un buzz coup de cœur et pourra ainsi récupérer le danseur de son choix dans son équipe

Après les cinq semaines d’auditions, les trois coaches choisissent chacun trois candidats, soit un total de 9 candidats pour débuter les coachings. Mais, chaque coach a droit à un buzz coup de cœur et pourra ainsi récupérer le danseur de son choix dans son équipe. Deux demi-finales sont ensuite prévues, avant une finale diffusée en direct le 28 février.

Le ou les meilleurs danseurs remporteront la coquette somme de 15.000 euros, ainsi qu’une prestation live dans une émission de la RTBF. Une nouvelle émission qui, si l’audience est au beau fixe, devrait revenir pour une seconde saison.

