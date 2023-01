Un conseil d’entreprise extraordinaire s’est tenu ce lundi matin au siège du groupe de supermarchés Mestdagh, dont la reprise par l’enseigne Intermarché est effective depuis le 3 janvier dernier. La direction devait notamment présenter “son ambition pour l’entreprise et ses points de vente”.

2. Officiel: Roberto Martinez est le nouveau sélectionneur du Portugal

Sans contrat depuis le 1er janvier et la fin de son bail qui le liait à la Fédération belge, l'ancien sélectionneur des Diables rouges a rapidement trouvé un point de chute.

3. Une partie du toit du Shopping Cora Rocourt effondrée : “On a évité le pire”

Une partie du toit de l’aile ouest de la galerie commerçante, côté rue des Français, s’est effondrée sous le poids d’une grande quantité d’eau accumulée sur le toit. Les commerçants de l’aile concernée n’ont pu ouvrir ce lundi matin en période de soldes.

4. Prolongation du nucléaire en Belgique: un accord attendu

Un accord est en vue ce lundi 9 janvier 2023 sur la prolongation du nucléaire en Belgique. Le kern se réunit à 15h30.

5. Blanchiment de fraude fiscale: 4 ans et demi, et 3 ans et demi de prison pour les Balkany

La cour d’appel de Paris a condamné lundi les anciens édiles des Hauts-de-Seine Patrick et Isabelle Balkany respectivement à quatre ans et demi, et trois ans et demi de prison, 100.000 euros d’amende et 10 ans d’inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale.