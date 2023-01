Fin des vacances, fin du sapin : la Grand-Place dit au revoir à son épicéa de 20 mètres

Il avait été offert par des habitants de Raeren, en province de Liège et avait fait son entrée magistrale sur la Grand-Place le 17 novembre dernier. L’immense épicéa est en train d’être démonté. Les 600 boules et 2 kilomètres de guirlandes lumineuses quittent les branches du grand arbre et vont patienter dans leurs caisses jusqu’à l’hiver prochain.