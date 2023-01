Étude sur la présence des métaux lourds dans l’urine des enfants

L’ISSeP vise trois zones précises, sur les communes suivantes: Jodoigne, Saint Léger, Meix-le-Tige, Mussy-la-ville, Willancourt, Rachecourt, Battincourt, Aix-sur-Cloie, Aubange, Halanzy, Musson, Baranzy, Signeulx et les sections de Chênée et Grivegnée de la ville de Liège. La teneur en métaux lourds du sol wallon est élevée dans le sillon industriel, mais on en trouve aussi encore en Lorraine belge où se rencontrent des enrichissements naturels en arsenic et en nickel, causés par la présence de formations géologiques particulières.

Les métaux lourds (appelés "éléments traces métalliques", ETM) sont présents dans notre alimentation et dans notre environnement. Certains sont des oligo-éléments essentiels, comme le zinc ou le cuivre. D’autres en revanche, de par leur toxicité élevée, leur persistance et leur transfert dans la chaine alimentaire, peuvent poser des risques sur la santé. C’est le cas du plomb, du cadmium et de l’arsenic.

Pourquoi les enfants ?

"Les enfants sont principalement visés car ils ont des comportements et des caractéristiques physiologiques qui favorisent une exposition plus grande. Ce sont également eux qui sont le plus à risque vis-à-vis de potentiels effets négatifs sur leur santé, en particulier pour le plomb ", dit l’ISSeP.

L’objectif de l’étude Biosol est de recruter 100 enfants de 6-11 ans, résidant dans trois zones d’études contrastées. Les échantillons d’urine seront effectués à domicile par les participants.