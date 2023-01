1 Bruxelles, capitale de l’Art nouveau 2023

Cette année, cela fera 130 ans que Victor Horta a mis les dernières touches à l’hôtel Tassel, cet édifice aux somptueux intérieurs faits de vitraux, mosaïques et fer forgé. L’anniversaire de cette œuvre fondatrice de l’Art nouveau à Bruxelles a été choisi pour célébrer ce courant artistique dans toute sa diversité.

Notre capitale accueillera donc expos, ouvertures de nouveaux lieux Art nouveau, visites guidées, conférences, débats. Parmi les expos à signaler, Victor Horta versus Art nouveau qui ouvrira le 24 mars au musée Horta. Du rôle de sa femme et de ses mentors, en passant par son inspiration tournée vers l’Égypte et la Grèce, en passant par son admiration pour l’opéra Garnier et le Palais de Justice de Bruxelles, cette exposition veut faire comprendre Horta en sortant des sentiers battus.

Du 24 mars au 8 janvier 2024 au Musée Horta.

2 Private Views

Les collectionneurs privés jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la création contemporaine. L’expo Private Views qui débutera le 28 avril à La Boverie rassemble pour la première fois en Wallonie des prêts majeurs et inédits "illustrant des territoires de l’art contemporain dans lesquels la plupart de nos institutions muséales ne s’aventurent guère".

Du 28 avril au 13 août à La Boverie à Liège.

3 Diane von Fürstenberg. Woman before fashion

Pour fêter les cinquante ans de la création de la robe portefeuille, le Musée Mode & Dentelle consacre une expo à sa créatrice, Diane von Fürstenberg. Une première en Europe. Et une façon d’aborder de façon libre le travail de cette Belge devenue une figure internationale de la mode.

Du 21 avril au 7 janvier au Musée Mode & Dentelle à Bruxelles.

4 Simenon, images d’un monde en crise

Au printemps, Liège célébrera un de ses écrivains les plus emblématiques, Georges Simenon. À cette occasion, Le Grand Curtius organise une expo autour de l’œuvre photographique de l’écrivain.

Du 8 mars au 31 août au Grand Curtius à Liège.

5 Theodoor Rombouts, virtuose du caravagisme flamand

Le MSK, le Musée des Beaux-Arts de Gand fête cette année ses 225 ans. En guise de célébration, ils organisent la première exposition monographique jamais consacrée au peintre flamand Theodoor Rombouts, considéré comme le représentant principal et le plus original du caravagisme flamand.

Du 21 janvier au 23 avril au Musée des Beaux-Arts de Gand.

Un coup d’œil chez nos voisins

Picasso Célébration 1973-2023

À l’occasion du cinquantième anniversaire de la disparition de Pablo Picasso, l’œuvre du peintre espagnol sera célébrée durant toute l’année en France et en Europe. Le Musée national Picasso-Paris, à l’origine de l’initiative, propose de redécouvrir sa collection permanente dès le 7 mars en revisitant les moments et les sujets les plus emblématiques de l’œuvre de Picasso. Au total, 12 expos sont prévues en France.

Du 7 mars au 27 août au Musée national Picasso-Paris.

Vermeer au Rijksmuseum

Pour la première fois de son histoire, le Rijksmuseum, le musée national des Pays-Bas, accueillera une rétrospective de la carrière du maître du XVIIe siècle Johannes Vermeer, le peintre, entre autres, de La Laitière et La Ruelle.

Du 10 février au 4 juin au Rijksmuseum à Amsterdam.

Basquiat x Warhol, à quatre mains

La Fondation Louis Vuitton poursuit son exploration de l’œuvre de Jean-Michel Basquiat entamée en 2018, révélant cette fois sa collaboration avec Andy Warhol. Soit plus de 100 toiles signées conjointement, ainsi que des œuvres individuelles des deux artistes et d’autres représentants de la scène artistique du downtown new-yorkais des années 90, notamment Keith Haring, Jenny Holzer et Kenny Scharf.

Du 5 avril au 28 août à la Fondation Louis Vuitton à Paris.