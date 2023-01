Les perturbateurs endocriniens enfin pris en compte

On n’y est pas encore mais on avance. Le mois prochain, le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail devrait rendre un avis sur le projet d’arrêté royal fixant des mesures afin de protéger les travailleurs contre les agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien. Les fameux perturbateurs endocriniens que l’on peut retrouver dans de nombreux usages, professionnels comme domestiques: produits d’entretien et cosmétiques, emballages, plastiques, revêtements divers, mousses d’extinction,…