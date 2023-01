Les 11 films qui vont (dé)faire 2023

1 Babylon (de Damien Chazelle)

Après First Man, le très bon biopic de Neil Armstrong, Damien Chazelle revient sur Terre, et plus précisément à Los Angeles, sept ans après le succès de l’ébouriffant La La Land. La partition n’est pas musicale, cette fois, mais propose de revisiter rien de moins que la création d’Hollywood, dans les années 20. Et avec Brad Pitt en tête d’affiche, tandis que le titre donne une idée sur l’angle d’attaque choisi par le cinéaste franco-américain.

Sortie: 18 janvier 2023

2 Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu (de Guillaume Canet)

Guillaume Canet parviendra-t-il à faire plus mauvais que Brutus vs. César de Kheiron, la dernière adaptation de l’œuvre conjointe d’Uderzo et Goscinny ? La mission semble impossible, mais notre petit doigt nous dit qu’il n’est pas exclu que le ciel nous tombe sur la tête avec cette variation qui ne s’inspire d’aucun album existant, et voit Canet "himself" incarner le petit Gaulois moustachu.

Sortie: 1er février 2023

3 The Fabelmans (de Steven Spielberg)

On n’est jamais à l’abri d’un bon Steven Spielberg. Celui-ci s’annonce particulier puisque l’iconique réalisateur tente, très humblement, une auto-biographie, toutefois romancée.

Sortie: 22 février 2023

4. 65 – La Terre d’avant (de Scott Beck & Brian Woods)

La bande-annonce mise en ligne il y a trois semaines est absolument dingue. Et donne l’impression d’un quitte ou double: soit ce film de science-fiction dans lequel Adam Driver revient… à l’époque des dinosaures sombrera dans le ridicule, soit il tutoiera le génie.

Sortie: 15 mars 2023

5 Les trois mousquetaires (de Martin Bourboulon)

Deux films, tous deux réalisés par Martin Bourboulon ( Papa ou Maman et l’imbuvable Eiffel) et dont les sorties seront espacées de huit mois, proposeront une adaptation moderne du célèbre roman d’Alexandre Dumas. Avec François Civil en D’Artagnan.

Sorties: avril puis décembre

6 Indiana Jones et le cadran de la destinée

Ce n’est pas la première fois qu’il le dit, mais cette fois, il n’aurait pas croisé les doigts: Harrison Ford n’enfilera plus le costume d’Indiana Jones après ce 5 volet. Une nouvelle déclinaison construite autour de la course à l’espace… et qui fait drôlement peur, vu la tronche de la précédente, sortie en 2008.

Sortie : 28 juin 2023

7 Oppenheimer

Après l’échec Tenet, Christopher Nolan n’abdique pas et nous offrira un biopic du "père" de la bombe atomique. Avec, paraît-il, des sauts dans le temps. Et un fameux défi pour le réalisateur de 52 ans: faire un film que le commun des mortels puisse comprendre. Pas gagné.

Sortie: 19 juillet 2023

8 Barbie

Greta Gerwig, la géniale réalisatrice de Lady Bird, met en scène la célèbre poupée. Avec Margot Robbie (qui d’autre ?) dans le rôle principal et une promesse d’originalité déjà aperçue dans la bande-annonce déjantée mise en ligne. On a hâte.

Sortie: 19 juillet 2023

9 Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese n’en a pas encore fini, lui non plus. Il retrouve Leonardo DiCaprio avec cette enquête menée par le FBI et dans les années 20 sur le meurtre de plusieurs Amérindiens.

Sortie: inconnue

10 Napoléon

Coup de génie ou de folie ? Non seulement Ridley Scott a décidé de raconter la vie de l’Empereur français… mais il a choisi un acteur anglophone, en l’occurrence Joaquin Phoenix, pour l’incarner. Bizarre, mais fichtrement intrigant.

Sortie: inconnue, uniquement sur Apple TV +

11 Jeanne du Barry

C’est peu de dire que Johnny Depp n’a plus la cote. Une femme, pourtant, a décidé de le faire tourner, à savoir Maïwenn, qui l’a choisi pour incarner… Louis XV dans un biopic de sa dernière "favorite", que la cinéaste de 46 ans interprétera elle-même.

Johnny Depp (oui, oui...) sur le tournage du film de Maïwenn ©Le Pacte

Sortie: inconnue