Adelina : du Meilleur pâtissier au gâteau en kit livré à domicile

C’est le cas d’Adelina Krasnici, originaire de Virton et établie depuis quelques années juste de l’autre côté de la frontière française, à Mexy.

Elle avait séduit le jury et le public belge lors de la saison 11 du Meilleur pâtissier, se hissant jusqu’en demi-finale.

Mais surtout, lors de cette émission, elle avait eu la chance de rencontrer son amoureux, un des autres candidats : le Toulousain Benjamin. Il est, lui, arrivé en finale, battu par Manon, la benjamine du concours.

Voilà un joli gâteau au chocolat que vous pourrez faire vous-même, à la maison, en suivant les conseils de Ben et Adé. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Notoriété à chaud

Ben et Adé ont décidé de miser sur cette notoriété éphémère : “parce que l’on sait que cela ne dure pas des années, c’est maintenant qu’il faut se lancer”, nous confient-ils depuis la petite cuisine de leur appartement lorrain. Leur idée est simple : ils ont décliné le modèle de ces boîtes que l’on achète avec les courses et la recette d’un repas, en les adaptant à ce qu’ils font de mieux : la pâtisserie.

“Pour nous, c’était une évidence. Le concept est simple et génial à la fois. Vous commandez sur notre site et on vous livre la boîte avec les ustensiles (si besoin), les ingrédients (du moins ceux que l’on peut conditionner et garder plusieurs jours, donc pas d’œufs, ni de beurre) et la recette reprise dans un livret de 8 pages. Il y a aussi un QR Code que l’on peut scanner et qui permet de découvrir notre tutoriel en vidéo. ”

Ils visent le marché belge, français, suisse… Le démarrage de l’aventure a été encourageant pour le jeune couple qui a rapidement écoulé près d’une centaine de “Box Ben&Adé”.

La pâtisserie a le vent en poupe, autant surfer sur cette vague qui les a déjà portés bien haut grâce à l’émission de télévision.

Autre atout et autre idée, proposer des ateliers de pâtisserie à domicile, en entreprise ou encore des team buildings.

“Nous avons fait un atelier pâtisserie pour des enfants, dont l’un fêtait son anniversaire. C’était gai et touchant de voir à quel point les enfants sont prompts à mettre les mains à la pâte et s’éclatent à faire des gâteaux”.

Réseaux sociaux

Ben & Adé sont également très actifs sur les réseaux sociaux : TikTok, Instagram, Facebook. “C’est un boulot à temps plein, mais qui ne rapporte pas vraiment. C’est de la notoriété, de la communication. ” Et cela prend du temps : il faut poster tous les jours, répondre aux internautes, créer des vidéos, des photos…

Sous les projecteurs de leur la cuisine transformée en studio, entre le plan de travail et la plaque de cuisson, Adelina et Benjamin créent de nouvelles recettes, testent de nouvelles saveurs. Un challenge au quotidien.

Avec dans un coin de la tête un rêve un peu fou : créer une école de pâtisserie. Mais ça, c’est pour plus tard.