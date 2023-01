Flexi-job: comment combiner plusieurs contrats

Quatre commissions paritaires s’ajoutent aux secteurs historiques permettant d’avoir recours au flexi-job. Ces commissions concernent l’exploitation des salles de cinéma (SCP 303.03), le spectacle (à l’exclusion des fonctions artistiques-techniques et artistiques de soutien, et ce, sous certaines conditions), les établissements et services de santé (CP 330), les établissements de services publics liés aux soins de santé et la commission nationale des sports (CP 223).

Combien ça coûte ?

L’entrepreneur qui fait appel à un collaborateur via un contrat de flexi-job devra le rémunérer par un flexi-salaire. Ce flexi-salaire s’élève au minimum à 11,81 euros de l’heure (au 1er décembre 2022).

Une exception touche les établissements du domaine des soins de santé puisque le flexi salaire s’élève, dans ce cas, à 12,37 euros.

Attention, car les travailleurs sous contrat flexi-job qui exercent déjà une fonction dans la commission paritaire du spectacle ou des soins de santé ne peuvent exercer toutes les fonctions.

Bon à savoir: l’ONSS est habilité à consulter les banques de données de travailleurs exerçant une fonction dans les domaines du spectacle et des soins de santé. Un contrôle peut donc être envisagé.

Avant d’engager un collaborateur flexi-job, assurez-vous de répondre à toutes les conditions et de faire partie des commissions paritaires concernées, historiques ou nouvelles.