Découvrez les 3 coaches de The Dancer Belgique ce vendredi 6 janvier 2023, avant le début de la nouvelle émission hors norme de la RTBF mardi

Agustín Galiana, qui a remporté Danse avec les stars sur TF1

L’Espagnol Agustín Galiana est sans aucun doute le plus connu des visages de la nouvelle plus grande compétition de danse jamais organisée en Belgique. Décrit par la productrice de The Dancer Belgique, Marie Fontaine, comme “un artiste touche-à-tout”, Agustín Galiana est partout.

Si on peut suivre ses aventures dans des séries télévisées telles que Clem et Ici tout commence, l’Espagnol a suivi des cours dans diverses écoles d’art dramatique. Grand gagnant de la huitième saison de l’émission Danse avec les stars sur TF1 en 2017, aux côtés de la danseuse Candice Pascal, il a enchaîné les prestations, avant de devenir membre du jury de l’élection de Miss France 2018.

En 2018, Agustin Galiana a sorti son premier album, et en 2020, le second intitulé “Plein Soleil”.

Laurien Decibel, la Belge qui a collaboré avec Jennifer Lopez

A ses côtés dans The Dancer Belgique, on y découvrira Laurien Decibel. Originaire de Vilvorde, cette danseuse en house, commercial dance, dance heal, jazz funk, et salsa travaille régulièrement à Los Angeles (Califonie) depuis sept ans. "Très énergique, Laurien y donne des cours de danse et s’adonne au stylisme." Sportive, elle pratique aussi le cross-fit et enseigne le fitness. Elle est aussi l’une des coaches de la version néerlandophone de The Dancer, sur la VRT. Mais Laurien Decibel a également travaillé aux Pays-Bas et en France, et de fil en aiguille, ses différents déplacements lui ont permis de danser avec Dua Lipa, Jennifer Lopez, Jason Derulo, Cardi B, Envogue, Backstreet Boys, Lara Fabian, Camila Cabello… Pour cette dernière, elle a aussi créé la chorégraphie du hit mondial “Havana”. Enfin, elle a mis en scène des chorégraphies de Mask Singer Amérique.

Aurel Zola, le danseur bruxellois qui a travaillé avec Beyoncé et Rihanna

Aurel Zola a, lui aussi, “un très joli parcours”, selon la productrice de la RTBF. Originaire d’Anderlecht, il s’est consacré tardivement à la danse à l’âge de 17 ans. Il s’est d’abord lancé dans des chorégraphies de hip-hop avec ses amis au pied des buildings de sa commune, ou dans des garages. C’est au coeur du groupe Final FX qu’il a alors dansé dans les gares, et remporté bon nombre de compétitions. Il est ensuite parti seul vivre aux USA à l’âge de 18 ans pour y tenter sa chance. Son nom a désormais couru dans le milieu de la danse, et Aurel en est arrivé à se distinguer avec un prix aux Golden Afro Artistic Awards en 2021. Le danseur, chorégraphe et directeur artistique a dansé pour Beyoncé, Pharrell Williams, Ariana Grande, Rihanna. Aujourd’hui, il gère une compagnie de danse hip-hop avec Max DBK, baptisée “The Revolutionary”, avec un objectif : professionnaliser les jeunes danseurs.

Ces épisodes de leur vie seront soutenus par les propos de proches, qui ont pu observer la place de la danse de leur vie. Ils pourront témoigner de leur force, leur persévérance, leur gloire et leurs succès.