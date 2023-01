Un test négatif de moins de 48 heures demandé aux voyageurs chinois dès le 8 janvier en Belgique

"Lorsque des variantes dangereuses de covid apparaissent ou qu’un nouveau foyer se déclare, nous avons toujours la possibilité d’imposer des restrictions d’entrée. De cette manière, nous voulons protéger notre pays contre le nombre élevé d’infections en Chine", a explicité Nicole de Moor. Son secrétariat précise que "l’obligation de présenter un certificat de test covid négatif s’applique à tous les voyages directs depuis la Chine pour les voyageurs âgés de 12 ans et plus. Les compagnies aériennes doivent s’assurer que chaque personne possède un certificat de test négatif et refuser l’embarquement dans le cas contraire. À l’arrivée sur le territoire belge, l’opérateur aéroportuaire vérifiera à nouveau si le voyageur est en possession de ce certificat de contrôle. Le test ne doit pas avoir été effectué plus de 48 heures avant le départ pour le territoire belge."