La période des récompenses s’ouvre dès mardi prochain, le 10 janvier, avec la 80e cérémonie des Golden Globes qui se tiendra à Los Angeles, avec l’humoriste Jerrod Carmichael à la présentation. Les Oscars suivront le samedi 12 mars au Dolby Theatre d’Hollywood. Les nominations définitives seront annoncées le 24 janvier. La cérémonie sera présentée par Jimmy Kimmel, qui succédera à Chris Rock.

Du côté français, les nominations pour les Césars seront connues le 25 janvier. Quant à la 48e cérémonie, elle se déroulera le 24 février sur la scène de l’Olympia. Le 76e festival de Cannes se déroulera du 16 au 27 mai. Iris Knobloch sera la première femme à présider le Festival. Elle succédera à Pierre Lescure. En Allemagne, la 73e édition de la Berlinale se déroulera du 16 au 26 février. Steven Spielberg y recevra un Ours d’or pour l’ensemble de sa carrière. C’est l’actrice Kristen Stewart qui présidera le jury.

Enfin, la 80e Mostra de Venise aura lieu du 30 août au 9 septembre.

On célébrera le 20e anniversaire de la disparition de l’acteur américain Gregory Peck (12 juin), le 40e anniversaire de la mort du cinéaste Luis Bunuel (29 juillet) le 50e anniversaire de la mort du cinéaste américain John Ford (31 août), le 30e anniversaire de la mort du cinéaste italien Federico Fellini (31 octobre).

Musique

Les Grammy Awards seront remis le dimanche 5 février à Los Angeles. On risque d’assister à un duel entre Beyoncé et Adele. Du côté français, les 38e Victoires de la musique se tiendront le vendredi 10 février à La Seine Musicale.

Le concours Eurovision se déroulera les 9, 11 et 13 mai à Liverpool. Les diffuseurs ukrainien et britannique (UA: PBC et BBC) collaborent pour l’organiser. Lors des demi-finales, les téléspectateurs voteront par téléphone, mais il n’y aura plus de vote du jury. Les téléspectateurs de pays non participants pourront aussi voter.

Dans un autre registre, Elton John donnera son ultime concert le 8 juin à Stockholm.

En musique classique, on commémorera les 70 ans du décès de Serge Prokofiev (04/03). 2023 sera aussi une année Rachmaninov, avec le 80e anniversaire de sa mort (28/03) et, quatre jours plus tard, les 150 ans de sa naissance (01/04). Bozar lui rend d’ailleurs hommage avec un festival les 03/02 et 05/02. On célébrera aussi le 210 anniversaire de la naissance du compositeur Richard Wagner (22/05).

Littérature et BD

Là aussi, l’année sera jalonnée par des hommages à des auteurs disparus. Aux États-Unis, on commémorera les 40 ans de la mort de l’écrivain Tennessee Williams ( Un tramway nommé Désir, La Chatte sur un toit brûlant…) le 25 février. Chez nous, le 3 mars, on rendra hommage à Hergé, père de Tintin, décédé voici 40 ans. On notera aussi le 50e anniversaire de la mort du romancier britannique J.R.R. Tolkien (02/09) et le 50e anniversaire de la mort du poète chilien Pablo Neruda, prix Nobel de littérature (23/09),

Peinture

Cette année 2023 sera marquée par le 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso (08/04). Les gouvernements français et espagnols se sont accordés sur un vaste programme pour célébrer l’événement. Une expo lui est aussi consacrée à Bruxelles, aux Musées royaux des Beaux-Arts (jusqu’au 12/02). C’est aussi le 170e anniversaire de la naissance du peintre Vincent Van Gogh (30/03), le 120e anniversaire de la mort du peintre Paul Gauguin (08/05) et le 60e anniversaire de la mort du peintre Georges Braque (31/08).