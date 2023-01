Kléos (T.1) - À la recherche de sa grande aventure

Nous sommes en 499 avant Jésus-Christ. La précision est importante, car la Grèce n’est, alors, pas encore tout à fait le berceau de civilisation qu’elle deviendra bientôt. Mais un peuple divisé, qui hésite entre oligarchie, démocratie et tyrannie, vit essentiellement de la pêche et le fait sous la menace grandissante de l’Empire perse voisin.

Plus Homère qu’Achille

Le meilleur – qui interviendra durant sa période "classique", soit une dizaine d’années plus tard, à partir de la célèbre bataille de Marathon, la première des guerres médiques – reste donc à venir. En attendant, le jeune Philoklès, principal protagoniste de l’histoire, ne peut vivre que par procuration, et le biais des conteurs, les aventures d’Achille, Ulysse et les autres. Aussi, quand des pirates viennent piller son village, ce fils de pêcheur promet aux siens de les châtier et prend, seul, la mer, des rêves de grande épopée plein la tête.

Mais le gaillard a davantage des airs de Candide que d’Ulysse. Et ne va pas tarder à se heurter de plein fouet à la dure réalité du monde. "À la manière d’un Don Quichotte, il veut sa part de gloire, entrer dans l’histoire, relate Mark Eacersall, qui aime décidément beaucoup les récits initiatiques puisqu’on lui devait déjà Tananarive (Glénat). Mais il va découvrir qu’il est peut-être plus un Homère qu’un Achille."

Et ce n’est pas si grave puisque, comme le dit le scénariste, "on aura toujours besoin de conteurs". L’intérêt de Kléos est, paradoxalement, de montrer une Grèce antique très réaliste, où viols, meurtres et esclavagisme sont le lot quotidien de ses citoyens. Une noirceur que tempère habilement le dessin semi-réaliste très rond d’Amélie Causse.

"Avec Serge Latapy, mon coscénariste (NDLR: et journaliste pour le quotidien français Sud-Ouest), nous n’avons pas voulu glorifier la musculature et l’héroïsme, mais démonter les clichés pour mieux esquisser la société de l’époque. Par exemple, on se figure souvent les Grecs en navigateurs émérites alors qu’ils pratiquaient essentiellement le cabotage. Fils de pêcheur, Philoklès se perd en mer, car il ne sait pas reconnaître les étoiles ! "

Grand Angle, 64 p., 16.90 €. Sortie le 11 janvier.