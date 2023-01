Vers un retour au travail plus précoce des malades de longue durée

En 2016, Maggie De Block, ministre en charge des Affaires sociales et de la Santé, tablait sur 10 000 trajets de réintégration, 14 000 en 2018. On est loin du compte avec un pic de 5 970 trajets de réintégration socioprofessionnelle comptabilisés en 2019 par l’Inami, dont 1 186 en Wallonie.

Réintégration 2.0, la version adaptée par le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne, entrée en vigueur en octobre dernier, est appelée à faire mieux. Pas d’objectifs chiffrés précis mais, dans le viseur, un taux d’emploi de 80% à l’horizon 2 030.

Pour y parvenir, on mise sur une prise en charge plus précoce du travailleur en incapacité par la médecine du travail et par sa mutualité via le coordinateur de retour au travail (lire par ailleurs). Le travailleur peut contacter lui-même le coordinateur dès le début de son incapacité.

Les indépendants en invalidité n’ont pas été oubliés. Depuis le 1er janvier, ils peuvent bénéficier de trajets retour au travail adaptés et se passer du feu vert du médecin-conseil pour reprendre leur activité.

Travail adapté: les employeurs peuvent mieux faire

Les employeurs, eux, sont tenus, dans la mesure du possible, de proposer un travail adapté ou des aménagements du poste de travail. C’est sans doute à ce niveau-là que cela risque le plus de coincer, surtout au niveau des petites PME qui ont peu ou pas d’alternative à proposer.

"L’effort de l’employeur consiste bien souvent à proposer un temps partiel ou des horaires adaptés, constate Philippe Marneth, directeur médical aux Mutualités Libres. Mais, on voit également des travalleurs qui viennent nous voir avec une solution préparée en accord avec leur employeur".

Pour Sandrine Ruppol, directrice médicale au CESI, service externe de prévention et de protection au travail, le succès de la procédure sera réel à partir du moment où tous les acteurs seront réactifs. Elle pointe également la collaboration indispensable entre les trois piliers de l’incapacité: médecin traitant, médecin-conseil et médecin du travail. "Ce n’est pas simple mais la volonté est là. On travaille beaucoup sur la facilitation des interactions entre nous pour pouvoir faire en sorte que ce soit effectif et bénéfique pour les personnes concernées."

Une plateforme de communication permettant les échanges d’informations entre les trois "médecins" devrait faciliter à terme la collaboration et limiter les tâches administratives.

Sur le terrain, il reste encore pas mal de choses à améliorer, relève Catherine Vermeersch de la FEB. "Il faudrait simplifier les procédures, tenir compte des choses mises en place sur le terrain qui fonctionnent bien, sensibiliser les médecins traitants à l’importance de la réinsertion car c’est bien souvent dans leur cabinet que tout commence, privilégier une approche positive plutôt que de sanctionner travailleurs et employeurs, impliquer des acteurs privés pour augmenter les possibilités de formation…" En 2020, 1 978 formations valorisantes ont été approuvées par l’Inami (642 en Wallonie) dans le cadre d’un projet de réinsertion socioprofessionnelle.

Nombreuses variables

Le dossier de l’invalidité est complexe car les variables sont nombreuses. "On a beau mettre en place des trajets de réintégration, il restera toujours une large part de sur-mesure…, conclut Catherine Vermeersch. Il faut trouver ce qui va convenir à la personne en fonction de ses attentes, son état de santé, son expérience, et ce qui va convenir à l’employeur au sein de l’entreprise ou envisager une nouvelle orientation professionnelle. "

Médecin du travail: un premier contact après 4 semaines d’absence

Sandrine Ruppol, vous êtes directrice médicale au CESI, service externe de prévention et de protection au travail, comment avez-vous accueilli la nouvelle législation sur les trajets de réintégration ?

La dissociation entre le trajet de réintégration et la décision d’impossibilité définitive d’effectuer le travail convenu est une évolution positive. Antérieurement, on avait un nombre de demandes de réintégration dont on savait dès le départ qu’elles aboutiraient à une fin de contrat. En séparant les deux, on démarre l’un ou l’autre trajet avec plus de clarté sur l’évaluation à mener.

Le médecin du travail doit avoir un premier contact après la 4e semaine d’incapacité pour amorcer le retour au travail. Ce n’est pas trop tôt ?

Évidemment, les personnes qui ont un problème de santé très important ne seront pas en mesure d’envisager à ce stade une reprise du travail mais on peut les conseiller et les orienter vers une prise en charge adéquate si ce n’était pas déjà le cas. Il y a des situations qui vaudront la peine d’être discutées pour préparer la personne à réfléchir à des modalités de retour au travail un peu plus rapidement que si elle n’avait pas eu cette information au préalable.

Sandrine Ruppol, directrice médicale au CESI: «il ne faut pas oublier les causes en amont de l’incapacité».

La nouvelle législation ne s’attaque pas aux véritables causes de l’absentéisme…

Il y a énormément de facteurs qui influencent l’absentéisme au travail. Il faut appréhender cette problématique dans sa globalité et se pencher également sur la question des travailleurs âgés. On ne doit pas se cantonner à un seul remède mais veiller à envisager la vie au travail dans sa globalité: l’aspect ressources humaines, l’aspect médical, ergonomique, la sécurité, la reconnaissance. Il faut travailler sur le retour au travail bien sûr mais en n’oubliant pas les causes en amont.

Les sanctions qui pèsent sur les employeurs, « champions de l’absentéisme », mettent-elles sous pression le médecin du travail ?

Ça nous donne plutôt une attention à travailler avec tous nos affiliés pour leur donner les bons outils afin de faciliter la bonne gestion de leur absentéisme. Le médecin du travail doit mobiliser des ressources en termes de supports, d’information, de communication des employeurs dans nos différents espaces de concertation mais aussi avec les représentants du personnel.

Le médecin du travail est souvent perçu comme le médecin de l’employeur…

Ce n’est pas du tout mon expérience. Il appartient à chacun de nous de bien expliquer les choses dans les différentes entreprises dans lesquelles on travaille en utilisant différents canaux d’information. Le médecin du travail doit être dans l’objectivation des différentes situations pour montrer son indépendance et son autonomie qui lui permettent d’argumenter ses avis en faveur ou en défaveur de l’une ou l’autre partie mais toujours sur base d’un raisonnement médical avéré qui n’est pas susceptible d’être interprété en faveur de l’une ou de l’autre. Le médecin du travail peut être sollicité tant par le salarié que par l’employeur. Il ne contrôle pas l’absentéisme.

Coordinateur de retour au travail: un peu d’humain dans les rouages complexes de l’incapacité

Sophie Hanssens, infirmière de formation, est coordinatrice de retour au travail aux Mutualités Libres. Elle a rencontré ses premiers "affiliés en incapacité" en avril dernier. La fonction, créée en février 2022, est accessible à toute personne détentrice d’un bachelier qui a suivi la formation en disability managment de l’Inami.

Qui peut bénéficier de ce soutien ? Les travailleurs salariés, les demandeurs d’emploi et, depuis le 1er janvier dernier, les indépendants.

"L e coordinateur est sollicité par le médecin-conseil qui estime que la personne à des capacités restantes suffisantes que pour envisager une réinsertion professionnelle, explique Sophie. Elle est toujours en incapacité de reprendre sa fonction initiale dans l’entreprise mais elle est apte à entreprendre une formation ou à reprendre un travail adapté ou bien son travail mais à temps partiel."

Sophie Hanssens est coordinatrice de retour au travail, une fonction créée début 2022 pour aider les médecins-conseils des mutuelles.. ©D.R.

Le travailleur en maladie peut prendre spontanément contact avec le coordinateur de sa mutuelle. "Cela arrive fréquemment. Il s’agit de personnes qui veulent entreprendre une formation, ont des questions concernant la reprise à temps partiel ou bien veulent s’informer sur la procédure du C4 médical.".

Si la demande émane du médecin-conseil, Sophie interviendra au plus tôt après le 4e mois d’incapacité. L’affilié peut faire appel à elle dès le début de l’incapacité. "Il faut tout de même laisser le temps aux soins. On rencontre la personne pour voir ce qu’elle veut et puis on demande au médecin-conseil s’il est d’accord qu’on l’accompagne."

Les coordinateurs de retour au travail n’ont aucun pouvoir de décision sur l’incapacité, celle-ci est uniquement évaluée par le médecin-conseil. Ils ont pour vocation d’informer et d’accompagner le retour au travail. "Notre accompagnement se fait toujours sur base volontaire." Et cet accompagnement demande de la part du coordinateur un bon sens de la communication, de l’empathie, la capacité de s’adapter à la personne "car chaque parcours est différent" et de créer de la confiance ainsi qu’un certain degré de persuasion, énumère Sophie.

Quelques heures de bénévolat

La personne qui ne peut plus exercer les métiers pour lesquels elle a été formée ou pour lesquels elle possède une certaine expérience, a la possibilité de suivre une formation. "Cela peut être un bachelier en cours du jour, en promotion sociale. Il y a pas mal de formations Ifapme."

L’Inami a des accords avec les instances régionales de formation (Forem, Actiris, VDAB) et finance en partie ces formations. "Pendant la durée de la formation validée par l’Inami, la personne continue de percevoir les indemnités de la mutuelle ainsi que des aides supplémentaires de l’Inami destinées à rembourser les frais d’inscription, une partie des frais de déplacement, de matériel."

Avec les personnes en incapacité depuis des années, le chemin sera plus long: "Il y a d’office un impact psychologique avec la perte de l’estime de soi et de la confiance en soi. On commence par leur proposer de petites choses comme quelques heures de bénévolat ou une activité occupationnelle qui va les forcer à sortir de chez elles."

Sophie suit plus de 300 dossiers. "Je vois les personnes une première fois puis je les appelle au minimum tous les 3 mois. Les contacts sont plus fréquents si la personne est perdue ou s’il y a beaucoup de démarches à faire. C’est à la personne de mettre des choses en place. Le coordinateur l’informe des possibilités qui existent, la guide mais ne fait pas les choses à sa place. Si le but est de la réinsérer au travail, elle doit être capable de mettre elle-même des choses en place."