Cette saison 4 – tournée pendant la pandémie et composée de 14 épisodes – commence par un heureux événement qui devrait ravir les fidèles de la série: le mariage tant attendu du Dr Conrad Hawkins (Matt Czuchry) et de son infirmière préférée Nicolette Nevin (Emily VanCamp), alias Nic.

Mais avant d’officialiser leur relation, ils se remémorent la dure année écoulée et les débuts de la pandémie de Covid-19 à l’hôpital Chastain.

En effet, dès l’arrivée du premier patient, l’infirmière Ellen Hundley est contaminée et tombe gravement malade. Rapidement, la situation s’aggrave et l’ensemble du personnel doit se battre pour un meilleur équipement de protection, mais le masque de Kit finit par céder et elle se retrouve contaminée à son tour.

Pour pallier le manque de recettes de l’hôpital dû à l’arrêt des opérations, le Dr Logan Kim (Rob Yang) pousse le Dr Barrett Cain (Morris Chestnut) à pratiquer des interventions non essentielles. Le neurochirurgien convainc donc son patient, souffrant d’une simple hernie, à venir se faire opérer en urgence, malgré ses réticences. Chaque membre du personnel doit insister auprès de ses parents pour qu’ils acceptent de s’isoler. Mais le père de Devon continue ses courses en taxi et met sa vie en danger…

Départ d’une figure marquante

Alors que les séries concurrentes comme Grey’s Anatomy ou New Amsterdam ont consacré plusieurs épisodes à la pandémie, les scénaristes de The Resident ont opté pour ne s’y attarder que le temps d’un seul épisode. De quoi permettre de développer de nouveaux rebondissements comme la grossesse d’un des personnages, au départ d’une figure marquante du casting (qui interviendra au cours de l’épisode 10) et surtout de s’attarder sur une catastrophe qui va s’abattre sur Atlanta et menacer la vie de tous.

On soulignera aussi l’arrivée dans la série du personnage de Billie Sutton, une résidente en neurochirurgie, par ailleurs amie intime de Nic. Ce rôle est joué par l’actrice canadienne Jessica Lucas, que l’on a pu voir dans les séries Melrose Place ou Gotham, ainsi que dans le blockbuster Pompéi.

