Le Paracetamol pour enfant en pénurie mais pas en rupture de stock

Selon le pharmacien, il existe encore des alternatives sur le marché pour le moment: "Certaines firmes sont en rupture, mais pas toutes. Le pharmacien peut donc trouver des solutions."

Ces solutions que le pharmacien cherche sont énergivores: "On regarde s’il en reste chez un collègue, chez un grossiste. On fait des recherches pour trouver une alternative, parfois en prenant un contact avec le médecin pour trouver autre chose. "

Pas une pénurie totale

Pour l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), la situation est différente en Belgique qu’en France, où l’on a décrété que le Paracetamol ne pouvait plus être vendu en ligne. Chez nous, le Paracetamol pour les adultes ne manque pas, et chez les enfants, les stocks sont sous pression, mais les solutions existent. "Les suppositoires peuvent se substituer au sirop. On peut donner de l’Ibuprofène à la place du Paracetamol dans 90% des cas contre la fièvre ou la douleur…" dit-on au service presse de l’AFMPS.

Ann Eeckhout, porte-parole de l’agence explique la situation par la demande accrue survenue fin 2022, "à cause des grippes, du Covid, et du virus respiratoire syncytial (VRS)".

Et les antibiotiques

Les stocks d’Amoxicilline, antibiotique très prescrit, sont eux aussi sous tension. Mais pas de rupture de stock selon l’AFMPS. "Il y a un retard de production pour l’Amoxicilline, dit Ann Eeckhout. Mais c ontrairement à la France, nous avions suffisamment de stock en Belgique."

Si de nombreux médicaments qui disposent d’une autorisation de mise sur le marché européen, les États ont des politiques différentes: "Ils ne font pas les mêmes stocks et n’ont pas la même répartition. En Belgique, on a un réseau très vaste de pharmacies, et on ne peut se procurer les médicaments qu’en pharmacie et sur prescription médicale. Ce qui n’est pas le cas dans nos pays voisins. Notre marché est relativement bien protégé. "

L’AFMPS surveille en direct les pénuries, et signale aux professionnels les alternatives disponibles. "Et quand on arrive à un stade d’indisponibilité critique – ce qui n’est pas le cas ici – nos experts se réunissent pour émettre des recommandations aux médecins et pharmaciens", précise Ann Eeckhout.

La situation belge n’est pas totalement identique à la situation française, grâce à un large réseau de pharmacies.

La solution des préparations magistrales

En France, l’agence nationale de sécurité du médicament a autorisé les pharmacies disposant d’un laboratoire à produire elles-mêmes de l’Amoxicilline pédiatrique. Une production encadrée, avec un protocole bien précis mis en place par les autorités.

Recourir aux préparations magistrales est aussi possible en Belgique. "Les pharmacies qui en font sont soumises à des contrôles réguliers, concernant le matériel réglementaire et les formules" dit l’AFMPS.

Quoi qu’il en soit, le vent de panique qui souffle en France ne doit pas entraîner les parents belges à faire des stocks. Il faut laisser les médicaments aux enfants qui en ont réellement besoin.