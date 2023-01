Pourquoi la paupière « clignote » ?

Nicolas Dubuisson, neurologue aux cliniques universitaires Saint-Luc: "En condition normale, le nerf envoie une impulsion électrique au muscle pour le contracter. Dans le cas de myokymies et de fasciculations, le nerf envoie des impulsions excédentaires anormales. Cette hyperexcitabilité du nerf est provoquée par les plusieurs conditions comme stress, l’anxiété, la déshydratation, la caféine, l’effort physique, etc. Cependant, plus rarement, des maladies neurologiques plus graves peuvent également causer des tremblements musculaires."

Deux types de tremblements

Pour le Dr Dubuisson, ce tremblement peut être caractérisé de deux façons différentes: "Les myokymies sont des secousses musculaires fines presque continues, et en salves." Ces mouvements donnent au muscle l’aspect d’un vers en mouvement.

"Les fasciculations sont des secousses brèves, plus irrégulières."

La meilleure manière de la différencier, c’est l’électromyographie. "Il s’agit d’un examen, où l’on insère une aiguille dans le muscle, et on “écoute” le muscle. En fonction du son et du rythme des contractions musculaires, il est possible de faire la distinction entre les deux formes de tremblements." Cette distinction est importante car la prise en charge médicale des deux entités est différente.

Myokymie

Le neurologue explique que les myokymies de la paupière sont généralement bénignes. "Par contre, si elles s’étendent aux muscles de la face, comme la joue ou les tempes, cela pourrait être le signe d’une atteinte neurologique plus grave, comme la sclérose en plaque s."

Il précise: "C’est toutefois relativement rare que la sclérose en plaques débute uniquement par des myokymies isolées, Généralement, le patient se plaint également d’autres symptômes, notamment sensitifs ou moteurs."

Fasciculations

Comme les myokymies, les fasciculations peuvent atteindre tous les muscles du corps, "mais elles atteignent rarement les muscles de la face et de la paupière " précise le Dr Dubuisson.

Les fasciculations sont elles aussi le plus souvent bénignes. "Liées au tabac, à l’alcool, la caféine, la fatigue, la déshydratation, le stress…"

Mais quand elles sont associées à un autre symptôme, comme une faiblesse ou une atrophie de ce muscle, ça vaut la peine de consulter votre médecin.