Ce jeune boulanger-pâtissier, passionné par son métier, met un point d’honneur à réaliser lui-même tous les pains, tartes, gâteaux, viennoiseries que l’on peut trouver dans son magasin. Et lorsqu’on lui demande de nous expliquer sa recette de la galette des rois, il nous explique d’abord comment confectionner… la pâte feuilletée. Probablement la plus difficile des pâtes à réaliser, elle demande un certain savoir-faire et surtout de l’huile de bras.

Parce que cette pâte, il faut l’amincir au rouleau à pâtisserie. Si Sébastien utilise une machine (un laminoir) parce qu’il prépare 40 galettes à la fois, dans notre petite cuisine, il faudra jouer du rouleau à bras. Par facilité, vous pouvez évidemment acheter deux pâtes feuilletées dans le commerce. Il y a de bons produits et cela vous facilitera la vie.

Mais avec Sébastien, c’est du 100 % artisanal.

Vous pouvez découvrir sa recette dans notre vidéo en tête de cet article.

La garniture se dépose à la poche ou à la cuillère. ©© Jacques Duchateau

Ingrédients

Pour les 2 pâtes feuilletées (pour une galette de 6 personnes) :

250 gr de farine

180 gr de beurre

125 ml d’eau

Une pincée de sel

Pour la garniture :

120 gr de broyage d’amandes

50 gr de sucre

2 œufs

100 gr de beurre

75 gr de crème pâtissière

La galette des rois de Sébastien Nicolas, à Heer © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Vous pouvez varier les recettes au gré de votre fantaisie : ajouter une confiture d’abricot, des pommes, des cerises, des pépites de chocolat, des poires, …

Suivez bien les conseils de Sébastien dans notre vidéo et si jamais vous ne vous sentez pas les capacités de réaliser vous-même votre galette, poussez la porte de sa boulangerie à Heer, Lola vous accueillera avec un grand sourire.

La galette des rois de Sébastien Nicolas, à Heer © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Elle vient d’où cette tradition de la galette ?

L’Épiphanie est une fête chrétienne, célébrée le 6 janvier. On commémore la visite des rois mages au messie à peine né. Depuis le XIVe siècle, on fête l’Épiphanie en mangeant une galette des rois. Une fève (ou une figurine) est cachée dans la galette avant la cuisson. La personne qui trouve la fève dans sa part du gâteau sera le roi ou la reine du jour.

La tradition veut aussi que l’on partage la galette en autant de parts qu’il y a de convives, plus une. Cette dernière, appelée “part du bon Dieu”. est destinée au premier pauvre qui se présentera à la famille. Autant dire que cette partie de la tradition s’est quelque peu égarée dans les méandres du temps.