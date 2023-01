Petite leçon d’Histoire

Soldats de troupes d’infanterie coloniale trop souvent méconnus, les tirailleurs ont pourtant participé à plusieurs moments historiques pendant les deux guerres mondiales. Ici, ce sont les tirailleurs sénégalais qui sont représentés. Et ces soldats venus principalement du Sénégal, mais aussi de l’Afrique tout entière, étaient environ 200 000 à se battre pour la France. Si le film ne parle que d’une partie de leur histoire et y ajoute un côté fictif, il est certain qu’il sert avant tout de témoignage.

À travers le récit d’un père (Omar Sy) qui s’enrôle volontairement dans l’armée française dans le but de protéger son fils recruté de force, le réalisateur Mathieu Vadepied réussit donc, en plus de rendre hommage aux tirailleurs sénégalais – et de raconter un moment oublié de l’Histoire – à nous interpeller, non seulement sur des questions d’identité, mais également sur notre rapport à la diversité. Déjà une belle prouesse, disons-le, pour un deuxième film.

Si l’international Omar Sy cumule maintenant les blockbusters avec un bonheur inégal ( Jurassic Word, X-Men: Days of Future Past) et les films grand public français à foison ( De l’autre coté du périph, Intouchables), sa filmographie n’en reste pas moins éclectique.

Omar Sy à contre-emploi

Attaché au projet depuis qu’il a rencontré le réalisateur en 2011, le comédien s’investit corps et âme dans le rôle de ce père et nous surprend, à contre-emploi, par sa contribution dramatique et une sincérité évidente.

Le film est aussi partiellement tourné en peul, une langue parlée dans plusieurs régions d’Afrique, et ajoutant une authenticité indéniable à la narration, mais également au rôle joué par Omar Sy, qui le parle couramment.

Mathieu Vadepied, déjà 59 ans tout de même, a donc de quoi être fier de son Tirailleurs tant il met en lumière des soldats oubliés en nous livrant une œuvre de guerre forte et intimiste, quelque peu ordinaire dans son arc narratif, certes, mais d’une maîtrise incontestable et beaucoup trop rare dans le paysage cinématographique français. Un réalisateur à suivre…

Drame de guerre de Mathieu Vadepied. Avec Omar Sy, Alassane Diong et Jonas Bloquet. Durée: 1 h 40.