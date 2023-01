Beobank augmente les taux d’intérêt sur ses comptes d’épargne

Le compte d’épargne réglementé Step Up, qui permet d’épargner jusqu’à 750 euros par mois et qui sera à nouveau disponible à l’ouverture à partir du 1er février 2023, proposera un taux de base de 0,25% et une prime de fidélité de 0,80%.

Enfin, la banque annonce également le lancement d’un nouveau compte d’épargne réglementé Save Plus. Si le solde du compte après dépôt est égal ou supérieur à 50 000 euros, le taux de base sera de 0,25% et la prime de fidélité de 0,80%. Si le solde du compte après dépôt est inférieur à 50 000 euros, le taux de base sera de 0,25% et la prime de fidélité de 0,25%.

La hausse des taux d’intérêt sur les marchés secondaires représente une tendance générale et est liée à la prévision par la Banque centrale européenne (BCE) de nouvelles hausses de taux en raison d’une inflation encore trop importante.