Le rideau se baisse sur les Plaisirs d’Hiver : plus de 2.8 millions de visiteurs et quelques activités qui se maintiennent encore une semaine

L’édile se réjouit de la réussite de l’édition 2022. “On atteint les chiffres de 2019 qui était déjà une année record. Entre le lancement fin novembre et le 25 décembre, on compte environ 2.8 millions de visiteurs. Parmi eux, 36 % sont bruxellois et 34 % sont des touristes étrangers.” L’occasion de relancer l’activité hôtelière qui enregistre un taux d’occupation de 73 % pour décembre (sans compter encore le Nouvel An). Delphine Houba note surtout la part de plus en plus importante de touristes étrangers parmi les visiteurs. “Ils viennent principalement des pays limitrophes : France, Allemagne, Pays-Bas, beaucoup d’Espagne. On a aussi un vrai retour des Américains. Les Britanniques eux, viennent quand même un peu moins depuis le Brexit.” L’échevine explique le succès des Plaisirs d’Hiver par le travail de communication de l’organisation couplé au retour du feu d’artifice après deux ans d’absence. “Il y a aussi la fin du Covid. Les touristes peuvent et veulent voyager.”

Toute cette activité est bénéfique pour la région. “On avait calculé 130 millions d’euros de retombées économiques avec les Plaisirs d’Hiver 2019, que ce soit pour l’horeca, les commerces… Nous n’avons pas les chiffres pour l’édition 2022, mais puisque l’on s’approche de la fréquentation de 2019, on peut s’attendre au même ordre de grandeur. C’est la preuve d’une vraie relance.”

Pour les retardataires des cadeaux, vous avez encore jusqu’à 22 h 00 ce dimanche pour profiter des chalets à Sainte-Catherine et à Bourse. Ce lundi, ils seront fermés.