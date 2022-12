L’année 2022 dans le viseur de nos photographes

Chaque jour, nos journalistes reporters d’images, c’est désormais comme cela que l’on appelle les photographes de presse, sont sur le terrain. Chaque jour, ils sont au plus proche de l’actualité régionale et nationale pour l’illustrer en photos, en vidéos et souvent aussi en textes. Ils sont les yeux de nos rédactions, partout en Wallonie et à Bruxelles.