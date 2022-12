Épouvantable drame familial à Vaudignies ce vendredi soir : on dénombre quatre victimes

L’origine du drame se situe dans une habitation de la rue de Quièvremont. C’est là qu’un homme aurait aspergé d’essence son ancienne compagne avant de mettre le feu. La dame aurait emménagé dans le village de Vaudignies voilà quelques semaines seulement.

Drame à Vaudignies ©Francis Hostraete

On ne connaît pas le déroulement des faits dans les détails. Mais on sait qu’un véhicule a été retrouvé un peu plus loin. Dans lequel auraient péri, brûlés eux aussi, l’homme et les deux enfants de l’ex-couple.

Le parquet de Mons-Tournai a été avisé. Une pénible enquête débute pour la police de la zone Sylle et Dendre qui a établi un large périmètre de sécurité, vendredi soir.

Il s’agissait en effet de reconstituer au mieux le déroulement de ces faits tragiques tout en procédant à l’identification formelle des corps.

