Jamais la lumière n'avait été autant braquée sur le parlement wallon, et encore plus sur la fonction de greffier, dont peu savaient sans doute qu'elles avait sa place dans un parlement. L'institution sort évidemment salie de cette affaire, qui n'est "une victoire pour personne".

+ LIRE ICI

2. Pelé et la Belgique : une histoire d’amour

Vous l'ignoriez sans doute, mais le roi Pelé avait de nombreux liens avec la Belgique. Il était notamment venu y jouer quelques matchs de gala, mais pas seulement.

+ LIRE ICI

3. 200 kg de choucroute en prévision du 1er janvier du côté de Dolhain

"Depuis tout petit, on mange de la choucroute, mes parents nous en ont toujours fait goûter et la recette n’a pas changé". André Renders, boucher à Dolhain, termine les préparatifs pour le jour de l'an.

+ LIRE ICI

4. Rétro 2022: Huy se prépare à la sortie du nucléaire

Le nucléaire rapporte grosso modo 5 millions d'euros par an et par réacteur à la commune. Avec la prévision de l'extinction des 3 réacteurs, Huy doit prendre de nouvelles mesures afin de faire face aux pertes à venir.

+ LIRE ICI

5. Le soir du réveillon de Nouvel An, le travail continue pour certains Verviétois

Pompier, taxi, sage-femme, boulanger : des métiers où aucun répit (ou presque) n'est possible. 4 verviétois qui vivront un passage à 2023 moins festif que la moyenne se confient.

+ LIRE ICI

6. Nos 4 idées de mocktails pour faire la fête sans consommer d’alcool (vidéo)

Vous avez envie de lever le pied sur votre consommation d’alcool ou de faire un mois sans en boire une goutte ? Voici quatre recettes de cocktails sans alcool d’Idris Bicak, du bar à cocktails Volga, à Liège.

+ LIRE ICI

7. Décès de Pelé : retour sur sa carrière en 10 dates

Retour sur l'incroyable destin d’Edson Arantès do Nascimento, le plus célèbre des n°10 de la Seleção, vainqueur de 3 Coupes du monde, en 10 évènements majeurs.

+ LIRE ICI

8. La Princesse Alexandra se mariera en avril

En novembre dernier, la Maison grand-ducale annonçait que la fille du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, la Princesse Alexandra, allait se marier. On connaît désormais les dates et les lieux de l'union.

+ LIRE ICI

9. Liga - Les nouvelles promesses d’Ancelotti pour Eden Hazard : vrai ou faux espoir ?

"Il est l’un des joueurs qui jouera davantage dans cette seconde partie de compétition" assure le coach du Real Madrid. Cette promesse ne s'est toutefois pas toujours réalisée dans le passé, d'autant que la concurrence est rude sur les ailes. Alors Eden, enfin de retour?

+ LIRE ICI

10. Près de 400 cabinettards en Région bruxelloise : un nombre de collaborateurs ministériels qui ne cesse de croître depuis le début de la mandature

En région bruxelloise, une tendance se dégage depuis quelques années, les collaborateurs politiques sont de plus en plus nombreux. L'opposition dénonce une "inflation de collaborateurs pour zéro résultat" et une philosophie du "se servir avant de servir". Qu'en est-il vraiment?

+ LIRE ICI