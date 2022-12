Feux d’artifice : le Fédéral renvoie la fusée aux Communes

La peur et le stress générés par les explosions des feux d’artifice ne sont pas récents. Anne De Greef, directrice de l’association animalière Gaia le rappelle: "de plus en plus de personnes en prennent conscience. Il y a 15 ans, Gaia était peut-être le seul à le crier. Aujourd’hui, on est rejoint par les communes et la population."

« Les animaux ne savent pas relativiser »

Ce qui illumine la soirée des êtres humains peut aussi être ressenti comme un traumatisme pour les animaux. "Les animaux entendant beaucoup mieux que nous. Ils ne savent pas d’où viennent ces bruits, ils ne savent pas relativiser, ils ne savent pas combien de temps ça va durer, ils se demandent s’ils doivent s’enfouir… "

Fugue, crise cardiaque ou accidents peuvent être les conséquences de ce stress généré par ces explosions festives auprès des animaux.

On constate ainsi un mouvement de fond qui se met en place au niveau des communes, voire des zones de police, pour encadrer les tirs de feux d’artifice. Il s’agit alors de dispositions au cas par cas sans qu’une législation globale n’encadre la vente et l’utilisation de ces feux. "On est sur des arrangements ‘à la belge’", analyse la directrice de Gaia. "En Flandre, le ministre en charge du bien-être animal avait interdit l’utilisation de feux d’artifice. Le Fédéral a réagi en disant que c’était de sa compétence. Le Conseil d’État a alors annulé cette législation."

Au Fédéral, on susurre que "ça ne sert à rien d’interdire l’utilisation si on n’interdit pas la vente."

Interdire sans interdire

La vente, c’est le ministre de l’Économie qui l’assume. Réponse du cabinet Dermagne: "Nous avons une position équilibrée sur le sujet: on souhaite interdire les feux d’artifice les plus dangereux (donc pas l’ensemble des deux d’artifices) comme prévu dans la réglementation européenne, tout en laissant une marge de manœuvre aux autorités locales." Et au sein du cabinet de l’Intérieur: "Les autorités locales sont les mieux placées pour juger de la situation sur le territoire de leur ville ou commune."

Du côté de la Région wallonne, le cabinet de la ministre Tellier, en charge du bien-être animal, rappelle que le "régime d’aide bien-être animal est en train d’être renouvelé. Les communes auront un incitant financier à adapter leur règlement communal en faveur du bien-être animal, notamment en ce qui concerne les feux d’artifice. "

C’est donc au niveau local que la décision doit être prise concernant l’interdiction d’utilisation des feux d’artifice. Mais comme on n’interdit pas la vente, on imagine le feu d’artifice d’incompréhensions que cela peut générer. "C’est difficile de sanctionner, constate Anne De Greef. Comment voulez-vous que la police se déplace ? On a eu l’impression que ça allait bouger au niveau fédéral mais on constate qu’une fois les réceptions de nouvel an terminées, on passe à autre chose…"