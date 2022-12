La stratégie zéro Covid a implosé, en Chine. Ce qui provoque une vague inédite de contaminations. Or, les frontières s’ouvrent à nouveau. De quoi déclencher un cocktail viral ingérable chez nous ? On fait le point avec le médecin épidémiologiste Yves Coppieters.

2. Johan Van Herck fait le bilan du tennis féminin belge

Le capitaine de Fed Cup, Johan Van Herck, passe en revue les troupes féminines.

3. Inondations: le point sur la réfection des zones sinistrées

Le dernier collège communal de 2022 a attribué les derniers marchés pour la réparation des ponts sinistrés. Nous passons en revue tous les ouvrages d’art au-dessus de la Vesdre.

4. « La Yourte » ce jeudi soir sur Tipik: quand aventure rime avec nature

Prenez 3 membres de l’équipe du "Grand Cactus", amenez-les à la campagne dans un endroit insolite: voilà "La Yourte", jeu d’aventure éco-conscient.

5. Godinne: des sentiers taillés sur mesure pour les coureurs de trail, de 8 à 36 km

Quatre nouveaux parcours vont faire leur apparition au printemps prochain dans la commune d’Yvoir.

6. Charlotte Le Bon: « Le but dans “Falcon Lake” c’était vraiment d’échapper à toutes sortes de clichés sur la féminité »

L’actrice et artiste québécoise Charlotte Le Bon passe derrière la caméra avec "Falcon lake", une histoire d’ados et de fantômes en salles ce mercredi.

7. Marche-en-Famenne: cure de jouvence pour le Quartier latin (vidéo)

Le Quartier latin, à Marche-en-Famenne, sera en partie en travaux ces quatre prochains mois. Le but est de rafraîchir et moderniser les chambres, restaurant et salle de réunion dans l’ancienne église.

8. Renaud Anselme pourra-t-il encore courir ?

Le Lochnot Renaud Anselme souffre d’une rectocolite hémorragique, une maladie chronique auto-immune. À ce jour, son avenir sportif est écrit en pointillé.

9. Hoefkens renvoyé par le Club Bruges: Comment le héros de la Ligue des champions a pris la porte

Carl Hoefkens (44 ans) a connu six mois fous entre exploits et mauvais matchs.

10. Verviers: 300 personnes ont trouvé un peu de réconfort au réveillon des CSA

Après deux ans à distance, le réveillon des Chaînes de services et d’amitié a accueilli 300 personnes ce mercredi soir à Verviers.

