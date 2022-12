Bonne nouvelle pour votre argent: les taux des comptes d'épargne repartent à la hausse

NIBC Direct faisait figure d’exception: la banque en ligne n’avait mis que quelques jours à revoir ses taux à la hausse, dès le mois de juillet. Une révision à l’époque de… 0,05% de sa prime de fidélité. Pas de quoi se protéger de l’inflation galopante mais un premier geste tout de même. Il faudra attendre le mois de septembre pour voir d’autres enseignes franchir le pas, des banques de niche ou de petite taille d’abord. Mais depuis quelques jours, les grandes institutions s’y mettent.

Fortis n’a pas encore modifié ses taux

Après KBC et Belfius, c’est ING qui a franchi le pas en annonçant fixer le taux de base à 0,40% sur tous ses comptes épargne traditionnels et la prime de fidélité à 0,10%. À ce jour, Fortis est le seul des quatre principaux acteurs bancaires en Belgique à ne pas encore avoir opéré de mouvement en ce sens. Le taux global de son compte d’épargne ordinaire reste bloqué à 0,11%, soit le seuil minimum légal en Belgique.

Les hausses annoncées ces derniers jours restent toutefois limitées au regard des 10,35% d’inflation enregistrée en décembre en Belgique. Et pour bénéficier d’un taux plus avantageux, il faut souvent se plier à certaines conditions.

Le meilleur rendement offert par ING à partir du 9 janvier concernera le compte "ING Epargne Tempo". Le taux global (0,70% de base + 0,70% de fidélité) sera de 1,40%. Mais pour y avoir droit, l’épargnant ne pourra verser plus de 500 € par mois par mois.

Minimum 125 000 € chez Santander

Belfius a opté pour une stratégie similaire en lançant à partir du 2 janvier le "Belfius Fidelity compte d’épargne", "un nouveau compte d’épargne réglementé spécifique, offrant une prime de fidélité significativement plus importante et destiné aux clients qui entendent épargner à plus long terme une somme d’argent qui ne sera en principe pas utilisée durant l’année".

Le taux proposé affiche 0,15% de taux de base et 0,65% de prime de fidélité, soit près de 40% de mois que chez le concurrent ING. Mais surtout, un rendement nettement inférieur que chez de plus petits acteurs comme Santander.

Si l’on en croit les données reprises par le comparateur en ligne du site guide-epargne.be, la première banque espagnole offre le meilleur taux global en Belgique: 1,60% (0,80% de taux base + 0,80% de prime de fidélité). Mais pour y avoir droit, il faudra déposer sur le compte d’épargne un montant de 125 000 € minimum et 200 000 € maximum, confirmant l’adage selon lequel "On ne prête qu’aux riches".