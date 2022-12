Le prix du gaz poursuit sa baisse, mercredi, pour le huitième jour consécutif. Le TTF néerlandais, référence du marché européen du gaz naturel, est ainsi passé sous la barre des 80 euros par mégawattheure, soit sous le niveau d’avant-guerre en Ukraine. Une bonne nouvelle pour le portefeuille d’autant que c’est aussi le cas du prix de l’électricité, qui a atteint son niveau le plus bas de 2022 ce mercredi.

2. Le pape annonce que Benoît XVI est “gravement malade” et prie pour lui

”J’aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît” a déclaré ce mercredi son successeur, le pape François. Élu pape en 2005, il avait créé la surprise en se retirant de la fonction en 2013.

3. La chanteuse Linda de Suza est morte à l’âge de 74 ans

Très populaire dans les années 1980 en France comme en Belgique, la chanteuse d’origine portugaise s’est éteinte en Normandie ce mercredi matin entourée des siens.

4. Carl Hoefkens n’est plus l’entraîneur du Club Bruges

Les Blauw en Zwart se séparent de leur entraîneur après un début de saison en dents de scie : le Club n’est que 4e de D1A et le jeu des Brugeois n’est pas non plus flamboyant. Les dirigeants du club pensent déjà à la suite et auraient sondé… Roberto Martinez.

5. Disparu depuis le 23 décembre, Yves-Marie a été retrouvé décédé : il a perdu la vie accidentellement

Le corps du Schaerbeekois, disparu le 23 décembre à Bruxelles, a finalement été retrouvé. L’homme serait mort sur le coup en tombant dans un escalier, où il a été retrouvé.

