JeanFi Janssens et Stéphane Plaza: deux potes sur les planches dans une pièce de Ruquier

"On était en vacances Laurent Ruquier, Stéphane Plaza et moi, se souvient Jeanfi Janssens. Avec Stéphane on avait déjà fait quelques happenings où Stéphane arrivait à la fin de mon show. On improvisait et on trouvait que ça marchait bien tous les deux. Laurent Ruquier nous a dit qu’il avait une pièce qui traînait dans les tiroirs depuis dix ans. Il l’avait écrite pour Isabelle Mergault et lui et elle n’a jamais vu le jour, pour diverses raisons, d’agenda, notamment. "

Des rôles sur-mesure

Laurent Ruquier a donc réécrit les rôles en les adaptant à ses deux amis. "Stéphane Plaza aussi est très maladroit. Il rate tout, casse énormément de choses, ne fait pas attention donc ça lui va très bien. Moi, je suis un producteur un peu chafouin qui essaie de le faire changer d’avis. Je suis un peu la raison. Même son langage me correspond, c’est exactement ce que je pourrais dire dans la vie. "

Les deux amis ont donc découvert le monde de la troupe de théâtre. Mais ils ont aussi appris quelques tours de magie. "C’était compliqué parce que c’est de la précision. En plus de nos textes il fallait que la magie colle. Il ne faut pas se planter, ne pas louper le coche. C’est un boulot de dingue", confie JeanFi.

Un boulot facilité par la complicité des deux gaillards. Qui ont mis les bouchées doubles pour ne pas décevoir Laurent Ruquier ou le public. Car ce public, JeanFi a bien conscience qu’il lui doit beaucoup. "J’ai un lien fort avec mon public comme Stéphane d’ailleurs. On prend le temps après les spectacles pour signer des autographes. Les gens nous parlent de façon assez familière, comme s’ils nous connaissaient. Il y a un truc authentique et sans barrière. "

Il sent ainsi que les spectateurs ont besoin de se détendre. "La pièce, c’est du boulevard, c’est un marathon avec des portes qui claquent. Les gens ont juste besoin de se laisser porter. Ils veulent de la légèreté. Aujourd’hui, tout le monde se fait du souci pour l’Ukraine, l’énergie, on nous en met plein la tête donc on veut juste ne pas réfléchir. Et puis, ajoute-t-il, la magie s’est modernisée. Éric Antoine l’a dépoussiérée en la transformant en magie humour. Ça fait rêver et ça nous emporte. "

Bientôt au cinéma

Avec cette pièce de théâtre, Jeanfi Janssens ajoute donc une nouvelle corde à son arc. Une nécessité, selon lui. "Je pense que pour être artiste aujourd’hui, pour exister, il faut être multicartes. On ne peut plus se contenter d’un seul truc. Moi, c’est arrivé tard cette carrière (NDLR: il a été steward chez Air France jusqu’à ses 42 ans) donc j’ai envie d’apprendre plein de choses. " Il confie d’ailleurs douter constamment. "J’ai toujours peur qu’on me reprenne ce que j’ai gagné. C’est le syndrome de l’imposteur."

L’humoriste ne s’arrêtera donc pas là. Il vient de finir l’écriture de son premier film, un road movie comique dans lequel il jouera. Quant à son deuxième one-man-show est prévu pour 2024…

Le 14/1 au Cirque royal de Bruxelles. Le 15/1 au Forum de Liège. www.odlive.be