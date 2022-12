Gemma (Allison Williams, de Get Out), une roboticienne travaillant pour une compagnie de jouets, vient de mettre au point son dernier prototype: Model 3 Generative Android – M3gan, pour faire court. Une poupée plus vraie que nature, programmée pour protéger, éduquer et accompagner les enfants.

Suite à un événement tragique, Gemma récupère la garde de sa nièce Cady. Débordée au travail, elle voit en M3gan le substitut parental idéal: Cady et M3gan deviennent vite meilleures amies. Mais la poupée va prendre sa mission un peu trop au pied de la lettre…

Ce qu’on en pense

La nouvelle production Blumhouse poursuit la voie tracée par Annabelle et d’autres poupées maléfiques façon Chucky. Bien évidemment, on sait que M3gan va vriller – on ne sait juste pas comment. Le résultat donne au film davantage des airs de drame social sur les conséquences des adultes incapables de s’occuper d’enfants, plutôt que de thriller sanglant. Pas de quoi faire des cauchemars…

Horreur/SF de Gerard Johnstone. Avec Allison Williams et Violet McGraw. Durée: 1 h 42.