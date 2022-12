« C’était normal d’accueillir des personnes qui souffrent de la guerre »

Mais l’hospitalité, c’est aussi rendre service aux personnes qui vivent des moments compliqués. Comme beaucoup de Belges, le couple orp-jauchois a été touché par l’atrocité du conflit en Ukraine. Valérie et Jacques voulaient s’impliquer à leur manière : depuis quelques mois, ils hébergent donc deux Ukrainiennes, Olga et Viktoria. Pas de dépendance au sein de la propriété : tout le monde vit sous le même toit. "Les enfants sont grands. Nous avions deux chambres disponibles. La démarche nous semblait normale..."

Des moments de partage

Cette main tendue, Viktoria la voit comme une chance. Originaire de Kiev, elle a dû fuir sa ville et son quartier, complètement détruit par les bombardements. Son fils est resté au pays, son frère a même rejoint les rangs de l’armée. Si les contacts téléphoniques avec ses proches sont fréquents, l’évocation de son pays et de sa famille est naturellement très difficile.

Heureusement, la cohabitation avec Valérie et Jacques se passe bien. Chacun fait sa vie, mais les moments de partage sont présents. "Tout le monde occupe la cuisine par exemple. Ce qui est chouette, c’est qu’on prépare souvent deux plats différents. Une fois à table, on partage tout. Ce qui est certain, c’est qu’il n’y a jamais trop peu!"

Pour le volet administratif, les Ukrainiennes ont pu compter sur le soutien de la Commune et de la coordinatrice de l’accueil des ressortissants ukrainiens, qui assume notamment le rôle d’interprète dans de nombreuses situations du quotidien. Les multiples démarches auprès des mutuelles, des banques ou du CPAS ont été prises en charge par cette intermédiaire, précieuse pour les hébergeurs. "Cela a facilité les choses pour nous, c’est sûr. En fait, nous n’avons que le logement à gérer, et pas tout l’administratif. Ce n’est malheureusement pas le cas de toutes les familles en Wallonie."

La barrière de la langue

Si l’entente est au beau fixe, le seul obstacle de cette cohabitation est finalement la barrière de la langue. Viktoria ne parle en effet ni français, ni anglais, ce qui complique forcément les interactions. "Cela peut mener à quelques quiproquos", dit Jacques. Mais ce n’est jamais bien grave. "Pour communiquer, nous faisons des mimiques, des gestes, on dit quelques mots. Bref, on se débrouille!"

Viktoria pose le même constat : "Je comprends beaucoup de mots, mais construire des phrases en français, c’est très difficile", explique-t-elle aux côtés de Maria Buzan, coordinatrice Ukraine de la Commune, qui assure la traduction. "C’est aussi un frein pour trouver du travail en Belgique." Volontaire, Viktoria travaille tout de même bénévolement en tant que surveillante dans l’école du village. "J’y vais quatre fois par semaine, sur le temps de midi et à 16 h.Cela me permet aussi d’apprendre le français au contact des enfants."

S’engager jusqu’au bout

Alors que le conflit perdure, les familles hébergeuses restent la pierre angulaire de l’accueil des ressortissants ukrainiens en Belgique.

Si les autorités s’organisent pour proposer une offre de logements conventionnés (lire page 4), cette implication des particuliers demeure primordiale. Certaines familles se sentent d’ailleurs trop peu soutenues dans leur démarche. Jacques analyse la situation différemment.

"Il n’y a pas d’information, c’est vrai. Mais en même temps, personne ne sait où on va, pas même les politiques! [...] Avoir des gens chez soi, c’est un cap à franchir, c’est certain. En ce qui nous concerne, on est parti du principe qu’on accueillait des personnes qui n’avaient plus rien... Au début du conflit, on ne savait pas que les Ukrainiens seraient financièrement aidés par la Belgique. En réalité, nous étions prêts à payer les frais..."

Si Jacques met un point d’honneur à recevoir ces personnes dans de bonnes conditions, c’est aussi parce que leur parcours fait écho à son histoire personnelle. "Pendant la guerre 40-45, mes parents et mes grands-parents ont dû partir de chez eux. Ils sont arrivés dans des maisons, en France, où on les a accueillis à bras ouverts. Mon père a aussi été prisonnier de guerre pendant cinq ans. Quand on a connu cela, c’est normal d’aider les gens qui souffrent de la guerre, eux aussi."

Aujourd’hui, l’avenir de Viktoria dépend bien entendu de l’issue du conflit en Ukraine. Elle sait pertinemment que sa famille ne pourra pas la rejoindre en Belgique. Le futur est, pour l’instant, compliqué à envisager. Une seule certitude : elle pourra compter sur Jacques et les siens, le temps qu’il faudra. "On s’est engagés, et ce sera jusqu’au bout !"