Vottem : rappeler que le centre est une « prison »

Ils étaient cette fois au moins 300 devant l’établissement pour former une chaîne humaine. Les participants ont d’abord entonné des chants puis se sont reliés les uns aux autres par des rubans afin de former une chaîne humaine autour du centre.

Une enveloppe avec un message chaleureux de soutien et une recharge téléphonique ont été remis à chaque détenu - environ une cinquantaine – par une délégation composée de deux parlementaires et de représentants associatifs qui a pu rentrer dans le centre.

"Les centres fermés sont des prisons, rien d’autre, et leur objectif est de briser la résistance des individus face à l’expulsion, par des traitements inhumains psychologiquement et physiquement, pendant toute la détention, avec une violence qui peut être extrême au moment même de l’expulsion", dénonce le mouvement, qui remet en cause aussi la politique migratoire européenne.

"On a entouré le centre de bougies, c’est symbolique, c’est une manière de dire que l’on veut apporter la lumière sur ce qu’il se passe dans le centre, sur les expulsions et la manière dont elles se déroulent ", commente France Arets, porte-parole du CRACPE.

"Le refus de voies légales de migration entraîne des milliers de morts aux frontières extérieures. La politique restrictive en matière de droit d’asile ou de droit à la migration pour le travail génère la fabrication de sans-papiers qui n’ont d’autre choix que la clandestinité" estime encore le CRACPE, qui aimerait que les personnes sans papier et aux compétences recherchées puissent bénéficier d’une régularisation.