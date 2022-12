Une sécheresse exceptionnelle mais qui ne le sera plus

En 2022, elle aura pourtant marqué les esprits avec le deuxième record de température depuis le début des observations (38,1 °C le 19 juillet à Uccle) et une vague de chaleur de 8 jours, avec 30,2 °C comme température maximale moyenne.

Côté pluviométrie, en tenant compte des prévisions jusqu’au 31 décembre, le total de précipitations n’a été que de 661,5 mm, ce qui fera probablement de 2022 la 2e année la plus sèche (après 2018).

Autre record: il n’y a eu que 144 jours de pluie, l’un des plus bas depuis 1991 et 46 jours de plus au sec que la moyenne pour la période 1991-2020 ! Et cette sécheresse a débuté tôt: dès le mois de mars pour se poursuivre sans discontinuer jusqu’en août, excepté un bref répit en juin. Alors, exceptionnelle quand même cette sécheresse 2022 ? "Si elle l’a été, elle ne l’est plus", tranche Aurore Degré. Si on se tourne vers le passé, évidemment que les données évoquées plus haut sortent de la norme, note la professeure de physique des sols et d’hydrologie à la faculté Gembloux Agro-Bio Tech. "Mais si on regarde vers l’avenir et les projections climatiques, absolument pas."

Autrement dit, 2022 ne nous a donné à connaître qu’un avant-goût de ce qui va se répéter de manière tout à fait routinière. Avec un élément qui transparaît sans doute moins dans les chiffres mais qui est tout aussi important: celui des périodes de l’année sans précipitations.

"On a l’habitude que ce soit pendant les mois d’été. Mais cette année, en avril, on était déjà à plusieurs semaines sans pluie. " On ne parlait évidemment pas encore d’impossibilité de faire du kayak, de pénurie d’eau dans certaines communes et d’interdiction de remplir les piscines. Mais la sécheresse était déjà problématique pour les agriculteurs qui venaient de semer. Et si on peut analyser la sécheresse sous le prisme des jours sans pluie, il faut aussi tenir compte de la sécheresse dans les sols, indique la spécialiste des échanges eau-sol-plantes. "On avait donc déjà au printemps une sécheresse dans les sols, ce qui est problématique pour des cultures qui n’en étaient qu’à leur début." Avec, très tôt des obligations d’irrigation. Ce qui n’est pas problématique tant que les nappes se rechargent.

"Mais si on fait des projections à 30 ans, on constate qu’il y a une baisse progressive de leur niveau." Une diminution qui n’est pas seulement due à des périodes de fortes chaleurs et à des baisses de pluviométrie, mais aussi au régime de ces pluies. "Il ne pleut plus aux mêmes périodes et il ne pleut plus de la même manière", dit Aurore Degré. Précisant qu’on évolue vers des pluies plus intenses, mais sur de courtes périodes. Ce qui augmente le ruissellement au détriment d’une infiltration dans les nappes phréatiques.

Aux sécheresses qui se multiplient et aux nappes qui se rechargent moins bien, s’ajoute quasi mécaniquement un pompage accru du secteur agricole. Aujourd’hui en Wallonie, il y a environ 5 000 forages pour usage agricole – et seuls les + de 3 000 m3 doivent être déclarés -, mais il y a quasiment l’équivalent en termes de volume en attente d’approbation.

C’est évidemment la seule solution immédiate pour les agriculteurs. Mais c’est aussi un cercle vicieux qu’il faudra briser avec des solutions alternatives: réduction de consommation, réutilisation des eaux usées, choix de cultures moins gourmandes en eau… En cela, on peut espérer que la sécheresse 2022 aura permis d’élargir la prise de conscience de la nécessité de poser ces choix sociétaux.