Durant plusieurs jours début mars, des états australiens ont tenté de gérer des situations chaotiques provoquées par des inondations meurtrières. Près d’un demi-million de personnes risquaient de devoir être évacuées à l’est du pays. Un front pluvieux larguant de véritables bombes de pluie a noyé le pays-continent. Treize personnes ont été retrouvées mortes dans la montée des eaux.

Cette pluviosité record est liée au phénomène météorologique de La Niña, fait de variations dans la pression atmosphérique.

L’été caniculaire fait suffoquer l’Europe

La chaleur a littéralement écrasé une partie de l’Europe cette année, avec de nombreux records de température enregistrés.

Cet été, les compteurs se sont littéralement affolés: 40°C au Royaume-Uni, l’Espagne et le Portugal ont suffoqué sous des températures dépassant les 45 degrés. En Belgique, on a connu plusieurs journées records, dont le 19 juillet (38,1°C), 2e jour le plus chaud jamais enregistré dans notre pays.

La Grande Barrière de corail en danger

Au mois de mai, on a appris qu’environ 91% de la Grande Barrière de corail d’Australie a subi un "blanchissement" en raison d’une vague de chaleur prolongée lors de l’été austral. C’est la première fois que le plus grand récif corallien du monde est touché par un tel "blanchissement" au cours du phénomène climatique La Nina.

Ces incendies qui dévorent les forêts

La chaleur qui s’est abattue sur l’Europe et la sécheresse engendrée ont favorisé le départ de nombreux incendies. Nous étions à peine en juillet que, déjà, on savait que 2022 serait pire que 2021.

Même des pays peu habitués aux feux de forêt, comme la Grande-Bretagne, ont vu les surfaces touchées s’envoler.

Au total, l’équivalent d’un quart de la Belgique a brûlé dans les incendies en Europe cette année.

Il ne pleut plus depuis fin 2020

Quasiment pas une goutte de pluie depuis 18 mois. À Hargududo, village de la région Somali en Éthiopie, les habitants montrent les cadavres desséchés de chèvres, vaches ou ânes, éparpillés non loin des modestes huttes aux toits de chaume.

En ce mois d’avril, théoriquement l’un des plus arrosés de l’année, l’air est brûlant et sec, la terre poussiéreuse et stérile.

La tempête Ian a fait plus de 100 morts

Plusieurs tempêtes ont fait la Une de l’actualité cette année, dont Ian.

Elle a abattu ses vents violents et fortes pluies sur une partie des États-Unis au mois d’octobre. Le bilan des victimes de l’ouragan s’élève à plus de 100 morts.

Quelque 3,3 millions de foyers et d’entreprises en Floride ont été privés d’électricité après le passage de l’ouragan.

Les assureurs estiment les dommages causés par Ian à au moins 63 milliards de dollars (64 milliards d’euros).

Le Pakistan submergé par la mousson

Fin août, le Pakistan a affronté les pires pluies de mousson "depuis 30 ans", qui ont fait plus de 1 000 morts, emporté d’innombrables maisons et détruit des terres agricoles vitales.

Des dizaines de millions de Pakistanais ont été touchés par l’épisode et les déplacés se chiffraient à 50 millions d’habitants selon François Gemenne, chercheur et spécialiste des questions géopolitiques liées à l’environnement et aux migrations. "Pour qu’on prenne la mesure de ce chiffre: le record de personnes déplacées par des événements climatiques était de 38 millions en 2010… tous pays confondus", explique le chercheur.