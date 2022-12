130 bambins de 0 à 1 an en attente d’une famille

En 2022, sur les 166 demandes de prises en charge à long terme pour des enfants âgés de 0 à 12 mois sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, seulement 36 d’entre eux ont pu être accueillis dans les familles d’accueil sélectionnées par les services d’accompagnement en accueil familial.

"Si on élargit à toutes les tranches d’âge, 600 enfants sont actuellement en attente d’une famille pour les trois types d‘accueil: d’urgence, de 15 à 45 jours, de court terme, de 3 à 9 mois ou de long terme soit un an renouvelable, souligne Jessica Cocquyt, porte-parole de la Fédération des services d’accompagnement en accueil familial (FSAAF). On est toujours en manque de familles d’accueil même s’il y en a de plus en plus qui se présentent chez nous".

Selon le dernier rapport d’activité de la fédération, entre 2020 et 2021, les candidatures ont augmenté de 40% pour l’accueil à moyen long terme, de 51% pour le court terme et de 48% pour l’urgence. Au total, en 2021, 575 familles ont entamé cette réflexion avec l’un des services de l’accueil familial.

A l’hôpital, faute de mieux

Les 130 bébés en attente d’une famille séjournent actuellement dans des pouponnières ou bien dans les hôpitaux où ils sont nés. "Même s’ils sont en parfaite santé, ils y restent parfois plusieurs mois faute de solution d’accueil. D’autres séjournent dans des familles d’accueil d’urgence pour une durée maximale de 45 jours. Il arrive que ces tout petits fassent plusieurs familles d’accueil d’urgence ce qui est problématique en termes de stabilité, d’attachement et de construction. D’autres, plus chanceux, sont en pouponnière pour plusieurs mois. Une situation plus stable mais qui n’est pas idéale pour de tout jeunes enfants ".

En octobre dernier déjà, les juges de la jeunesse et le parquet bruxellois dénonçaient, dans une carte blanche, la situation de ces enfants trimballés d’institution en institution, évoquant une forme de maltraitance institutionnelle consécutive au manque de places et de moyens.

"Madame Glatigny (NDLR: en charge de l’Aide à la jeunesse) fait le maximum avec les moyens qu’elle parvient à obtenir pour renforcer le nombre de places dans les structures mais c’est le financement de l’aide à la jeunesse qui est globalement insuffisant".

Les crises successives plongent davantage de familles encore dans la détresse, constate Jessica Cocquyt "car on sait que pour avoir accès aux soins de santé, à différentes aides, il faut en avoir les moyens".