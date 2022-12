Musk tente de se dépêtrer du bourbier Twitter

Décisions impulsives

La promesse de démission du milliardaire fait suite à une série de décisions impulsives depuis son rachat, fin octobre, de Twitter, pour 44 milliards de dollars, au terme d’une intense passe d’arme juridique. Fasciné par ce réseau aussi connu que décrié, Musk s’est souvent positionné comme un défenseur de la liberté d’expression absolue, et à ce titre, voyait d’un mauvais œil la politique de régulation de l’ancienne équipe, qui n’a pas hésité à bannir des milliers de comptes jugés néfastes, dont celui de l’ancien président américain Donald Trump.

Après avoir remercié la majorité des anciens dirigeants - responsables de cette politique -, Musk a pris une série de décisions controversées: symboliquement, il y eut le rétablissement du compte de Trump mais aussi une volonté affichée de faire payer aux utilisateurs une certification (un badge qui atteste de leur identité), pour la somme de 8 dollars. Sans surprise, l’initiative a généré des usurpations d’identité en pagaille sur le réseau, poussant le magnat à abandonner l’idée alors que de gros annonceurs, tel General Motors, inquiets pour l’avenir du réseau, suspendaient l’achat d’espace publicitaire tant que la situation ne serait pas éclaircie. Or cela s’est plutôt obscurci en ce mois de décembre, avec la suppression (temporaire, mais sans préavis) de comptes de journalistes accusés d’avoir divulgué des données personnelles de Musk (adresse, etc.).

Administrateurs inquiets

Alors que les administrateurs de ses autres entreprises, notamment Tesla, s’inquiètent de l’implication dévorante de Musk dans Twitter, celui-ci a finalement décidé de faire un pas de côté cette semaine. Comme toujours dans son style: "Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que je trouverai quelqu’un d’assez stupide pour accepter le poste !", a-t-il lancé à la cantonade mardi sur Twitter, tout en annonçant qu’il continuerait "de diriger les équipes logiciels et serveurs." Une façon de garder le contrôle sur le réseau, qui risque par ailleurs de traverser quelques turbulences financières: il est attendu que le chiffre d’affaires de Twitter chute d’environ 40 % l’an prochain. Musk laisse entendre que les économies réalisées grâce notamment aux licenciements permettraient d’amortir le choc, ne cachant pas non plus que le réseau devait vite redevenir rentable à moyen terme. Et pour cause ; Musk a engagé une partie de sa fortune personnelle (25 milliards de dollars) en plus d’un prêt (de près de 13 milliards) et des garanties sur ses actions Tesla pour financer l’achat du réseau. Pour l’heure, l’investissement est loin d’être fructueux.