Le permis a déjà un effet positif dans les refuges

Réponse avec les refuges, premiers concernés à la fois par les adoptions et les abandons d’animaux.

"Pour notre secteur, ça roule, indique Sébastien De Jonge, président de l’Union wallonne pour la protection animale (UWPA). Depuis octobre, on constate que l’information concernant ce permis est bien comprise par le public."

Le président de l’UWPA constate aussi que dans le refuge qu’il dirige, “Sans collier” à Perwez, il n’y a plus eu un seul abandon impulsif. C’est-à-dire qui intervient dans les quelques jours qui suivent l’acquisition d’un animal. Un phénomène auquel était pourtant confronté son refuge une bonne trentaine de fois chaque année.

S’il concède qu’il est sans doute trop tôt pour en tirer une conclusion définitive, Sébastien De Jonge y voit un effet très positif de ce permis, surtout concernant les NAC (nouveaux animaux de compagnies) qui sont le plus sujets à ce genre d’abandon. "Parce qu’en allant acheter des croquettes pour le chien, on craque pour un lapin ou un serpent, puis on se rend compte qu’on ne sait pas s’en occuper… "

Directeur de la Société Protectrice des Animaux de La Louvière, Gaëtan Sgualdino constate aussi que cette obligation de permis est bien intégrée par les candidats à l’adoption qui fréquentent son refuge. "Par contre, certaines communes ont encore des délais déraisonnables pour le délivrer", déplore-t-il. Citant les villes de Mons et Charleroi où il faut parfois attendre 10 à 15 jours.

Mais pour ce qui est de l’effet positif du permis, Gaëtan Sgualdino, a toujours défendu la nécessité d’un tel système, estime qu’elle est déjà au rendez-vous: "Cela se remarque surtout via les animaleries, dit-il. Pour en avoir sondé plusieurs dans la région, elles vendent moitié moins qu’auparavant." Illustration, dit-il, que si les gens ne sont pas capables d’effectuer une démarche administrative, ils n’auraient certainement pas eu non plus la capacité de s’occuper d’un animal.

Un second filtre dans les refuges

Pour les refuges, Sébastien De Jonge souligne aussi l’intérêt de ce permis en tant que second filtre de sélection pour les candidats à l’adoption. Le premier étant une grille d’évaluation réalisée par le refuge lui-même lors d’un entretien avec l’adoptant.

"Avec nos critères (NDLR: relatifs au bien-être animal et aux capacités du propriétaire à s’occuper de lui), nous refusons en moyenne une adoption sur trois, dit Sébastien De Jonge. Mais nous ne sommes pas infaillibles et nous avons eu quelques cas que nous avions acceptés et où les gens ne sont finalement pas revenus avec le permis. Preuve que celui-ci est un filtre supplémentaire."

Or, sans vouloir généraliser, ces filtres ne sont pas toujours activés dans les animaleries, dit Sébastien De Jonge. Donnant l’exemple d’un couple de personnes âgées qui sont venues abandonner leur chien au refuge. À l’animalerie, on leur avait dit que le chien resterait petit. Il s’agissait d’un… Terre-Neuve. Si les ventes diminuent dans les animaleries, c’est donc probablement parce qu’il y avait auparavant un problème dans la manière de vendre un animal ou dans le bien-fondé des motivations de l’acheteur, dit le président de l’UWPA. "Pour le secteur de la protection animale, ce permis est donc une bonne chose et il est déjà globalement bien accepté, juge-t-il. Je ne comprends d’ailleurs pas comment cela a été dénigré à ce point. Ce n’est jamais qu’une simple démarche auprès de son administration, comme quand on le fait pour un document de voyage. Or, ici, c’est pour avoir un animal avec lequel on vivra plusieurs années."