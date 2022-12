C’est le cas de Jean-Paul, pensionné plein de ressources. "J’ai acheté des huîtres la semaine passée. Il y avait des petites promos. Avant, je trouvais aussi des bûches glacées en promo, mais plus ces dernières années."

Les grandes enseignes constatent qu’après deux années Covid, les clients ont envie de se faire plaisir pour les fêtes, tout en faisant attention à leur porte-monnaie. Elles redoublent donc d’effort pour que les promotions de fin d’année soient mises en avant. "On insiste sur des produits typiques de fêtes dans notre catalogue de promotion. Cette semaine, on met en avant le filet de dinde et la semaine prochaine, pour le nouvel an, ce sera la viande gourmet " explique-t-on chez Colruyt.

Succès des petits prix

L’intérêt pour les prix réduits est déjà bien marqué depuis plusieurs mois, mais c’est encore plus remarquable en cette période de fêtes. Chez Delhaize, on enregistre une hausse de la demande pour les produits petits prix et en réduction de 10 à 15% par rapport à l’année précédente. "Il y a un attrait incroyable pour les produits de fêtes en réduction en général, mais encore plus cette année. Il y a des augmentations assez significatives des volumes. La demande pour ces produits est plus importante, à cause de l’inflation ", remarque Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize.

Il y a un attrait incroyable pour les produits de fêtes en réduction

Une préoccupation des clients que les grandes enseignes ont bien compris puisque la plupart composent elles-mêmes des menus petits prix qu’elles diffusent sur leur site web et magazines respectifs.

Un Belge sur trois dépensera moins

Selon une enquête Ivox, commandée par Lidl auprès de 1000 participants, un Belge sur trois prévoit d’épargner à l’occasion des fêtes. Les Belges dépenseront moins pour le repas de Noël que les années précédentes. "Les consommateurs prêteront une attention particulière aux promotions, opteront pour les marques de distributeurs et chercheront des alternatives abordables aux produits de luxe.", communique Lidl. 64,5% d’entre eux comptent acheter des produits en promotion pour faire des économies. 43% optent davantage pour les marques de distributeurs. "Avec notre marque propre, des produits de fêtes comme des truffes ou des tartares de saumon, sont en moyenne 30% moins chères que les marques nationales", explique Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour Belgique.

Jean-Paul se tourne, lui aussi, en premier vers les marques du magasin. "Mais tout le monde se rue sur les confitures Carrefour. Il ne reste souvent que les marques plus chères !" constate-t-il.

Certains produits "premium" remportent également un peu moins de succès que les années précédentes, constate-t-on, chez Delhaize: c’est le cas du homard. "Il est en promotion aussi, mais parfois cela ne suffit pas. Par contre, les crevettes et le saumon plaisent." Pour les produits de la mer, Jean-Paul, lui, n’hésite pas. "Les surgelés sont moins chers. J’évite toujours les ventes rapides pour les poissons ou les crevettes. J’ai déjà dû ramener un poisson en vente normale, parce qu’il n’était pas bon. Avec des invités, on ne peut pas se permettre de jeter le repas à la poubelle."

Si l’heure est encore au calcul pour les repas de fête, de nombreux Belges comptent bel et bien en profiter cette année.

Des fêtes différentes

Le Covid et la crise ont changé notre façon de faire la fête. L’être humain est passé au centre.

"Chez le traiteur, il faut compter 49 euros par personne… pour un seul plat ! Je suis pensionné, je n’ai plus de 13e mois. Je dois faire attention à mes dépenses." Jean-Paul parle à titre personnel, mais constate la même tendance dans son entourage.

Noël n’est pas mort

Pour l’anthropologue Olivier Servais (UCLouvain), il est indéniable que la fête de Noël en 2022 charrie moins de décorum qu’autrefois. "On est dans une période de forte instabilité. Les gens reviennent aux choses simples. Ce qui compte, c’est le lien, pas les biens." Si cette tendance, accentuée par la crise, s’est amorcée il y a déjà plusieurs années. "La période Covid a joué un rôle d’accélérateur, parce qu’on a pris conscience de toute une série de choses. Pendant la pandémie, on a consommé en ligne, mais on a aussi pris du plaisir à être chez soi. Et en même temps, on a réalisé l’importance du lien dont on était coupé. Aujourd’hui, passer du temps avec les autres est devenu plus important que d’échanger des biens. Le cadeau est devenu plus symbolique. "

La baisse de décorum peut également se constater au niveau de la vente de boules et guirlandes, moins bonne en 2022 qu’en 2021, selon Brico. "En 2021, ils ont voulu marquer le coup, pour le 1er Noël après Covid, dit le porte-parole de la chaîne de bricolage. Mais cette année, avec la crise, on préfère économiser sur la déco plutôt que sur le repas."

Un spaghetti pour Noël ?

Selon Olivier Servais, on ne se retrouve cependant pas autour d’une tartine de fromage pour le Noël 2022. "Dans toutes les sociétés humaines, le repas a une fonction sociale de base, qui participe à créer le groupe. Avec le contexte de crise économique, c’est un peu différent, mais le repas de fête va perdurer. Il y a des formules un peu différentes: buffet, auberge espagnole, repas participatif, où l’on cuisine ensemble. Ces tendances existaient déjà mais montent en puissance. Et ça met en avant le lien. On a tendance à diminuer le nombre d’invités pour augmenter la qualité de la relation."