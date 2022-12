D’où venait cette taxe inattendue ? Pas des pouvoirs publics: il n’y a absolument aucune restriction en Belgique sur les sachets en papier, qui sont par définition recyclables et biodégradables. Ce sont les chaînes de magasin qui décident de rendre l’accessoire payant, que ce soit pour vous inciter à penser aux sacs réutilisables ou parce que, décidément, tout se paie.

Par contre, des règles existent pour les sachets plastiques.

Des règles différentes par région

Les Régions bruxelloise et wallonne ont interdit l’utilisation des sacs plastiques avec anse (d’une épaisseur comprise entre 15 et 50 mm). Comme la Région wallonne était la première à supprimer ces sacs aux caisses, en décembre 2017, on était tout étonné d’en voir encore à Bruxelles, jusqu’au 1er mars 2020.

En Région flamande, l’utilisation de ces sacs plastiques avec anse est toujours autorisée, mais le vendeur est obligé de demander une contribution financière lorsqu’il propose un tel sac au client.

C’est bientôt fini, car le gouvernement fédéral a interdit la vente de ces sacs en plastique par un arrêté royal qui entrera en vigueur le 24 janvier 2023. Les commerçants pourront écouler leur lot – toujours contre payement – mais pas le renouveler. Et les sachets disparaîtront donc aussi au Nord du pays.

Cela ne veut pas dire que les chaînes de magasin, qui ont pris l’habitude de faire payer les sachets en plastique en Flandre, et par extension parfois, tous les sacs en Belgique, vont reprendre une politique du sac papier gratuit en 2023… Mais on peut rêver.