les morsures et griffures de chats peuvent être dangereuses

"Il avait un système immunitaire affaibli, souffrait de pneumonie, de goutte et de diabète", rapportait le journal anglais. Une précision importante, car si les morsures de chats peuvent avoir des conséquences délétères, l’issue mortelle n’est pas courante, rappelle Damien Thiry, professeur à l’ULiège, spécialisé en bactériologie vétérinaire. "Pas de quoi alerter la population."

Le problème de la morsure

On parle souvent des morsures de chiens, qui peuvent aussi s’infecter. Damien souligne la différence avec celles des chats: "Les morsures de chiens sont écrasées et longues, alors que celles des chats sont pointues. Les dents pénètrent plus profondément dans la chair et peuvent provoquer des lésions tendinaires et des problèmes mécaniques."

Mais la lésion n’est pas le seul problème: la salive du chat injecte des micro-organismes pathogènes dans l’organisme de la personne mordue.

La faute au microbiote buccal

Comme dans notre salive, il y a dans la bouche du chat un microbiote. "Il y a des bactéries commensales, qui tirent profit de l’environnement où elles vivent – la bouche – et dont on tire à notre tour profit parce qu’elles protègent des agressions extérieures. C’est un des rôles du microbiote que l’on connaît, comme le microbiote intestinal: quand il est déstabilisé, on laisse la place à d’autres bactéries, qui peuvent se multiplier et produire des facteurs de virulence induisant des signes cliniques."

Les autres bactéries présentes dans la salive sont des bactéries pathogènes opportunistes. "Cela veut dire qu’elles ne causent pas de pathologie en temps normal, mais elles peuvent causer une maladie si elles se trouvent par exemple dans une situation qui leur permet de se multiplier de façon plus intense, ou de produire par certains mécanismes des facteurs de virulence, ou qu’elles se trouvent dans un endroit où elles ne sont pas censées être."

Le vétérinaire explique que si un chat se coupe au niveau de la bouche, la bactérie Pasteurella multocida, qui est une bactérie opportuniste et qui a été incriminée dans le cas du décès au Danemark, peut s’infiltrer, se multiplier, et provoquer des abcès à l’animal.

Chez l’homme, Pasteurella peut selon la revue médicale suisse également provoquer une infection respiratoire chez un patient déjà atteint d’une pneumopathie chronique.

Dans le cas du décès d’Henrik Kriegbaum Plettner, les journaux parlent de fasciite nécrosante, soit une infection des tissus mous. "Mais c’est très rare avec Pasteurella multocida", souligne Damien Thiry, qui explique que la bactérie mangeuse de chair est généralement un streptocoque.

Pas toujours dans la bouche

Chez les chats, une autre bactérie peut être très embêtante pour les humains. La bactérie Bartonella henselae, responsable de la maladie de la griffe du chat, provient des matières fécales des puces et s’installe sur les griffes du chat. "On en trouve aussi dans leur gueule, à cause de la toilette du chat", explique Damien Thiry.

Mais pas de psychose: en cas de griffure, une désinfection immédiate peut déjà diminuer le risque. Ensuite, il faut rester attentifs aux signes comme les rougeurs, gonflement et chaleur au niveau du site de la morsure ainsi qu’aux atteintes ganglionnaires, et ne pas hésiter en parler rapidement à son médecin.