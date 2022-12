GSM au volant: c’est bien un magistrat qui doit ordonner le retrait de permis

Seul un magistrat du parquet (dont le nom doit figurer sur le PV) peut ordonner le retrait immédiat du permis de conduire en cas de GSM au volant. C’est ce que vient de confirmer un jugement du tribunal de police de Vilvoorde. On se souvient qu’en mai et juin 2022, le parquet de police de Halle-Vilvoorde avait lancé une vague de contrôle du gsm au volant, durant laquelle les utilisateurs pris sur le fait subissaient, lors de leur interception, un retrait immédiat du permis de conduire pendant 8 jours. Plus de 2000 retraits immédiats avaient été effectués, mais dans la pratique, ce sont des officiers de police judiciaire qui ont ordonné ces retraits, de manière illégale puisque la loi ne prévoit cette procédure que pour six cas précis (grands excès de vitesse, alcool, drogue), et non l’usage du gsm au volant, ce qu’avait dénoncé l’avocat bruxellois Bruno Gysels.