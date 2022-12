"Voudriez-vous m'écrire pour Noël?" Cette maison de repos croule sous les lettres et les cadeaux

À l'origine de cet élan de générosité, une simple publication partagée sur Instagram le 12 décembre dernier. En cette période de fêtes, l'établissement a décidé de partager deux photos de résidentes de cet Ehpad tenant un tableau blanc avec l'inscription: "Voudriez-vous m'écrire pour Noël?", accompagnée de l'adresse de l'établissement. "Beaucoup de personnes peuvent être isolées de leur famille, ou même ne pas en avoir. Une simple lettre avec des mots positifs peut faire énormément de bien, après une visite en Ehpad voici 2 personnes: Marcelle, Marie Micheline qui attendent votre amour pour Noël", détaille la publication.

"Vous savez, ça me touche beaucoup"

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'appel a été entendu. Depuis, la maison de repos jusqu'à 2.000 lettres par jour. Les courriers reçus quotidiennement viennent de France, de Belgique ou de Suisse, ravir ces résidents heureux de recevoir cet amour pendant la période des fêtes. "Ils me disent que pour Noël et le 1er de l'an, ils me souhaitent la bonne année. Ils me disent bon courage, on pense bien à vous... Vous savez, ça me touche beaucoup", confie une résidente. "Je vais essayer de leur répondre. Je ne dis pas que je vais faire ça demain, mais je vais quand même répondre", lance une autre, au micro de BFM TV.

En décembre 2020, une pareille initiative avait été lancée à la résidence des Arcades à Malmedy. Pas moins de 500 courriers sont arrivés dans la boîte aux lettres de l'établissement.

Une lettre un sourire

Que ce soit à Noël, ou pas, le site "1 lettre 1 sourire" vous permet d'écrire des lettres à des personnes âgées afin de pallier la solitude. "1 600 établissements sont inscrits pour que leurs résidents puissent recevoir vos lettres en français en France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Canada, en anglais aux États-Unis et en Angleterre, en allemand en Allemagne et en Autriche, en espagnol et en néerlandais", précise le site internet.

1 lettre 1 sourire vous permet d'écrire à des personnes isolées ©Capture d'écran - 1lettre1sourire.org

À vos papiers, crayons et stylos, désormais...