RDC : la Monusco rempile, le Rwanda nie toute ingérence

Une résolution a été votée en ce sens par le Conseil de sécurité des Nations unies, afin de "prévenir, dissuader et empêcher les groupes armés et les milices locales de se livrer à des violences contre la population et mener des offensives ‘ciblées et énergiques’ en vue de les neutraliser."

La tâche est extrêmement ardue vu le nombre de groupes armés dans la région (environ 130). Et d’autant plus que le voisin rwandais, accusé de soutenir les rebelles du M23, toujours actifs dans le Kivu, se montre peu soucieux des accords de cessez-le-feu signés à Luanda (Kenya) fin novembre. Réagissant à une récente condamnation ferme, par la France, du soutien du pays au M23, le Rwanda a dénoncé cette semaine "une erreur" qui "détourne l’attention de la véritable cause de la poursuite du conflit dans l’est de la RDC et de son impact sur la sécurité des États voisins, y compris le Rwanda", suggérant que des groupes de personnes bien précis (en l’occurrence, des Tutsis), sont persécutés au Nord-Kivu. Un point de vue qui est aussi celui du… M23, une rébellion à dominante Tutsi.

Complot contre complot

Quelques semaines seulement après les pourparlers de paix de Luanda, auxquels il se dit encore attaché, le Rwanda estime ainsi que sa propre intégrité territoriale est menacée, sinon violée, à la fois par les forces armées congolaises (FARDC) et des groupes armés, tel le FDLR (front de libération du Rwanda).

L’objet de la colère rwandaise est aussi à chercher du côté du récent massacre de Kishishe (au moins 130 morts selon les Nations Unies), dans l’est de la RDC, "une fabrication du gouvernement de la RDC qu’il a attribuée au M23", estime le Rwanda, furieux qu’aucune enquête sur les faits ne soit menée pa r "une entité crédible".

Pour appuyer sa démonstration, le pays cible en particulier… la MONUSCO, "présente dans l’est de la RDC depuis plus de 22 ans, au coût de plus d’un milliard de dollars par an, avec peu de résultats tangibles."

Armer la RDC

Sur le terrain guerrier, les Nations Unies ont convenu qu’il était temps de muscler les forces armées congolaises. Outre la prolongation du mandat de la Monusco, une autre résolution, sur proposition de la France, lève l’obligation de notification préalable concernant "tout envoi d’armes ou de matériel connexe" en RDC et "toute fourniture d’assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d’activités militaires dans le pays".

En attendant, le M23, qui occupe toujours d’importants pans du territoire congolais, conteste toujours les exactions qui lui sont reprochées (notamment à Kishishe), et se plaint, depuis mi-décembre, d’une violation du cessez-le-feu décidé après les pourparlers de Luanda, fin novembre.