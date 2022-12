Procès des attentats: une matinée d’horreur insoutenable (vidéo)

Dans le fatras de débris divers, provenant souvent de l’effondrement des faux plafonds, les enquêteurs racontent les difficultés de circuler dans le hall de départ. "C’est une zone de crime atypique de par sa largeur. Mais aussi par le passage de milliers de personnes qui ont quitté la scène en panique. Certaines victimes qui étaient décédées à l’intérieur du bâtiment ont été retrouvées sur des civières à l’extérieur."

La zone d’enquête est tellement vaste que le hall des départs a été divisé en zones afin de localiser au mieux les pièces à convictions. "Au sol, on numérote les pièces à convictions avec les plaquettes jaunes officielles. Mais on n’en a pas eu assez… "

Pendant leur présentation, les deux enquêteurs de la DR6 diffusent des photos qui semblent extraites d’un véritable film d’horreur: leur vision est absolument insoutenable.

Comment ont réagi les victimes dans la salle ? On ne peut vous dire si certaines se sont levées quand des plans sur des membres arrachés, des corps, des visages pétrifiés par la violence de l’explosion étaient diffusés. Par pudeur, nous n’avons pas osé regarder en leur direction. La curiosité naturelle nous a laissés poser notre regard sur les premières images. Mais l’enchaînement était insupportable.

Les accusés libres quittent la salle

Dès l’avertissement de l’enquêteur sur la nature des photos qui allaient suivre, ce sont les frères Farisi - les deux accusés comparaissant libres (et présumés innocents) – qui se sont levés. Après la pause matinale, ils sont revenus à leur place mais l’ont à nouveau quittée en cours de présentation. Ibrahim Farisi, le plus jeune des deux frères est nerveux. Il prend la parole: "Madame la présidente, je ne voudrais pas assister aux photos. Je n’ai pas de point d’assassinat. Il faut bien le faire comprendre aux jurés et aux parties civiles. " Ni son avocat, ni son frère ne semblent apprécier la pertinence de l’intervention. Dans l’après-midi, Ibrahim Farisi sera d’ailleurs évacué après avoir perturbé la séance après avoir réagi à une intervention des enquêteurs du DVI.

Dans le box des accusés, ils ne sont plus que quatre. Ali El Haddad Asufi baisse le regard, Ayari regarde généralement droit devant lui. Mohamed Abrini a réintégré le box après la pause. Son avocate lui a-t-elle fait comprendre que sa présence était souhaitable ? Au regard de ce que devaient encaisser les victimes pendant cette audience, c’est plus que probable. Mohamed Abrini est un des accusés clés de ce procès puisqu’il aurait dû se faire exploser à Zaventem avec la 3e bombe. Dans quel état d’esprit perçoit-il ces images ? Ces victimes et les corps démembrés des deux terroristes ? Peut-être s’exprimera-t-il à la fin des témoignages, dans cinq semaines. Son avocate a d’ailleurs demandé qu’il puisse prendre des notes. Mais on lui remet un crayon "mou" qui ne tient pas en main. "Je suis d’accord avec vous, dit la présidente, ça ne fonctionne pas. Ce sont les normes de sécurité de la police."

600 fragments humains récupérés

Quant aux jurés, ils emmagasinent ces photos chocs en détournant que très rarement le regard. La réalité d’un attentat, ils l’ont eue sous les yeux. Le DVI (identification des victimes) a d’ailleurs précisé avoir "récupéré 600 fragments humains. Cette situation est unique", complète l’inspectrice.

Cet enchaînement de photos était-il nécessaire ? C’est certainement parce qu’on est face à un jury populaire que cette matinée d’horreur a été imposée. Si on prend le cas du procès des attentats de Paris, il n’y a jamais eu de diffusion de ce type. Mais, dans le cas français, les juges étaient des magistrats professionnels qui ont accès à toutes les pièces du dossier. Pour la cour d’assises de Bruxelles, les jurés devaient se faire une idée concrète de la violence des attaques.